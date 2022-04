BASKET – ANCORA UN KO PER L’HAPPYCASA

Basket: ancora ko per la Happy Casa Brindisi

Quinta sconfitta consecutiva per la Happy Casa Brindisi che perde a Treviso per 96 a 90. Partita spettacolo nel primo quarto con punteggio molto alto. La Happy Casa Brindisi tiene bene il campo e alterna i vantaggi con Treviso. Gentile e Perkins i migliori per i biancazzurri. Al primo intervallo Brindisi avanti 28 a 24. Inizio molto forte dei trevigiani con un parziale 5 a 0. A metà gara parità 50 a 50. Ancora equilibrio nel terzo quarto con la Happy Casa Brindisi che gioca davvero bene. Ancora equilibrio all’ultimo intervallo per 76 a 76. Nell’ultimo periodo Treviso e’ riuscita a mantenere un lieve vantaggio chiudendo il match sul 76 a 70. Miglior realizzatore Bortolabi con 27 punti. Per la Happy Casa Brindisi Gentile 21 e Perkins con 20. Play off a questo punto che per Brindisi si allontanano.