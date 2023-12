BASKET – ANCORA UNA GIOIA PER LA DINAMO

Ancora una gioia per la Brain Dinamo Brindisi: superata Salerno per 77-75

Dopo la scoppiettante vittoria di Avellino la Brain Dinamo Brindisi si concede il bis superando tra le mura amiche del Palazumbo la LDR Power Basket Salerno con il punteggio finale di 77-75.

Per la squadra di coach Cristofaro un’altra importante impresa contro una delle formazioni meglio accreditate per il salto di categoria e che annovera giocatori del calibro di Basile, Chavez e Favaretto.

La Brain ha potuto contare sul rientro di Sheriff Drammeh ma ha dovuto far a meno del playmaker titolare Andrea Procopio, a referto solo per onor di firma a causa di un problema muscolare.

Quintetto alto per la Dinamo che si schiera con Musa da numero 3, Pulli da 4 e Brunetti da pivot per contrastare la forza fisica degli avversari. I padroni di casa partono meglio con il miglior Musa della stagione che nel primo periodo è già in doppia cifra con 10 punti a referto. Salerno appare disorientata e si affida ai canestri di Ani e di Chaves chiudendo il periodo in svantaggio di 10 lunghezze (22-12).

Secondo parziale più equilibrato con i viaggianti che provano ad alzare il ritmo della gara e provando la carta della difesa a zona. Musa è on fire realizzando due triple dalla lunga distanza portando la Dinamo avanti di 15 lunghezze (36-21) ma i campani rispondono colpo su colpo grazie ai canestri di Basile e riducono il gap sul -9 con il quale si chiude la prima parte di gara (39-28).

Durante l’intervallo della gara la premiazione a centrocampo del fortunato vincitore dell’omaggio natalizio messo in palio dal Match Sponsor di giornata, La Bottiglieria Puglia, che ringraziamo ancora per le iniziative e il sostegno in qualità di Gold Sponsor societario.

Nel secondo tempo Pulli e Filipovic aprono le danze per la Brain che si porta al massimo vantaggio sul + 16 (44-28) dopo due giri di lancette. Gli ospiti alzano l’intensità difensiva e colpiscono il canestro avversario con Ani, Zanini e il solito Chavez prendendo in mano l’inerzia del match. Musa, mattatore della serata con 29 punti, 11 rimbalzi e 33 di valutazione, è costretto a lasciare il campo per 4 falli al 27imo. Un minuto dopo si infortuna anche Epifani e le rotazioni per lo staff brindisino diventano ancora più corte. Gli ospiti ne approfittano e con un tiro libero di Chavez raggiungono la parità a quota 52 con il quale si chiude il terzo periodo.

Ultimo parziale non adatto ai deboli di cuore, con le due squadre che si affrontano a viso aperto mentre il pubblico prova a spingere i padroni di casa. Drammeh, sino ad allora silente, entra in partita segnando 9 punti di fila tra cui due triple da otto metri. Basile e Chavez replicano con canestri importanti e la partita rimane in equilibrio. A due minuti dalla fine Salerno è avanti di una lunghezza (69-70), Filipovic segna da due punti, Musa sigla il +3 (73-70) dopo uno splendido assist di Sheriff a 33 secondi dalla fine. Brunetti guadagna un fallo di gioco più tecnico ai danni di Basile, e il lungo brindisino è preciso dalla linea della carità e segna il 77-70. Salerno però non è doma e trova le realizzazioni da tre di Basile (16 punti per lui) ed il tap in di Ani (20 punti) a fil di sirena. Il tabellone finale decreta la vittoria della Brain Brindisi per 77-75 tra il tripudio del pubblico presente.

Con questa vittoria la Dinamo Brindisi raggiunge quota 10 in classifica e rimane imbattuta nel girone di ritorno, giovedì 21 dicembre alle ore 20:30 ad Angri capitan Pulli e compagni disputeranno l’ultima partita dell’anno per provare a terminare questo 2023 nel migliore dei modi.

Brain Dinamo Brindisi – LDR Power Basket Salerno 77-75 (22-12, 17-16, 13-24, 25-23)

Dinamo Brindisi: Greco, Epifani 4, Drammeh 14, Musa 29, Aloisio ne, Procopio ne, Pulli 8, Paciullo ne, Mongelli ne, Brunetti 14, Calcagni ne, Filipovic 8 – All. Cristofaro

Salerno: Basile 16, Manisi 3, Chaves 21, Tersillo 2, Favaretto, Loiq ne, Zampa 3, Misolic 2, Zanini 8, Ani 20 – All. Carone

Arbitri: Anselmi Francesco di Ruvo di Puglia (BA) e Procacci Aldo di Corato (BA)