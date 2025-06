Basket – Andrea Calzavara esercita la clausola d’uscita dal contratto

NOTA SOCIETARIA.

Valtur Brindisi comunica che in data odierna l’atleta Andrea Calzavara ha esercitato la clausola d’uscita onerosa prevista dal contratto pluriennale siglato lo scorso anno, valevole per il trasferimento in un club militante in Lega Basket Serie A.

Compagno di squadra ideale, serio professionista e ragazzo esemplare cui vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno e dedizione mostrate sin dal suo arrivo a Brindisi e per tutto il percorso sportivo stagionale fino alla gara 5 playoff.

Ad Andrea i migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni personali e successi sportivi.