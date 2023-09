BASKET – ANNULLATA L’AMICHEVOLE BRINDISI-SCAFATI A GIOIA DEL COLLE PER L’INDISPONIBILITÀ DELLA SQUADRA CAMPANA

L’AMICHEVOLE ERA IN PROGRAMMA MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE AL PALACAPURSO DI GIOIA.

Si comunica che l’amichevole in programma mercoledì 20 settembre tra Happy Casa Brindisi e Givova Scafati al PalaCapurso di Gioia del Colle (BA) è stata annullata a causa dell’indisponibilità della squadra campana ad affrontare la trasferta.

“Ci spiace non poter vivere una giornata di festa tra gli amici di Gioia del Colle e tutti gli appassionati di pallacanestro e tifosi del territorio – spiega il General Manager Tullio Marino – Ci teniamo a ringraziare il Comune e la famiglia Mele-Pontrandolfo per l’organizzazione, la volontà e l’entusiasmo che hanno trasmesso in queste settimane di preparazione. Purtroppo, per cause indipendenti dalla nostra volontà, la partita è stata annullata ma sarà nostra cura impegnarci sin da ora ad organizzare, in un futuro quantomai prossimo, un nuovo evento a Gioia del Colle. Un sentito ringraziamento a tutti, ci vediamo presto“.