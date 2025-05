Basket – Antonio Cristofaro è il nuovo Responsabile Tecnico dell’Aurora Brindisi

La società Aurora Brindisi,già società satellite della Dinamo Basket Brindisi, è lieta di annunciare la nomina di Antonio Cristofaro come nuovo Responsabile Tecnico del proprio settore giovanile.

Coach Cristofaro è un nome ben noto e rispettato nel panorama del basket brindisino. Già head coach della Dinamo Basket Brindisi, attualmente militante nel campionato di Serie B Interregionale, ha guidato la squadra a importanti traguardi, ottenendo ben tre promozioni e consolidandone il valore tecnico e competitivo.

Nel suo percorso sportivo, Cristofaro ha inoltre ricoperto il ruolo di capo allenatore nelle giovanili della New Basket Brindisi, con la quale ha vinto numerosi campionati regionali contribuendo alla crescita di tanti giovani atleti locali.

Figura di grande esperienza, e professionalità, Antonio Cristofaro rappresenta un punto di riferimento per tutto il movimento cestistico cittadino e regionale. Con questo nuovo incarico, si rafforza ulteriormente la sinergia tra Dinamo e Aurora Brindisi, puntando su una progettualità comune che guarda alla formazione, al talento e alla valorizzazione del vivaio brindisino. La scelta di un tecnico di questo calibro per guidare il settore giovanile conferma la volontà dell’Aurora di offrire un percorso tecnico di alto livello ai propri atleti, in continuità con l’attività della prima squadra, creando un collegamento reale tra il settore giovanile e la pallacanestro senior.