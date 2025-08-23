Basket – Arriva il sudanese Andrea Mabor Dut Biar

IL CENTRO SUDSUDANESE DI FORMAZIONE ITALIANA È UN NUOVO GIOCATORE BIANCOAZZURRO.

Valtur Brindisi comunica di aver definito l’accordo con l’atleta Andrea Mabor Dut Biar, centro sudsudanese di 216 centimetri di formazione italiana, nelle ultime due stagioni nella massima serie italiana a Napoli.

Il giocatore si lega alla società biancoazzurra con un accordo valido fino al termine della stagione sportiva 2025/26.

La storia cestistica di Dut Biar è strettamente legata a quella umana e personale. Nato nel Sudan nel 2001, si trasferisce da piccolo con suo fratello nel Sud Sudan, paese più povero al mondo, e all’età di quindici anni è costretto a scappare nel pieno di una guerra civile per raggiungere l’Italia, precisamente Roma. Nella Capitale si dedica alla sua grande passione, la pallacanestro, e in pochi anni riesce a calcare i parquet della Serie B, Serie A2 e Serie A. Un’escalation di emozioni e traguardi raggiunti, dalla Stella Azzurra a Roseto, con un passaggio in Estonia nella stagione 2022/23 a 5 punti e 6.2 rimbalzi di media a partita.

Nelle ultime due stagioni ha indossato la canotta azzurra del Napoli Basket, club con cui alza al cielo la Coppa Italia nel 2024 nelle Final Eight di Torino. Nelle prime due sfide ad eliminazione diretta contro Brescia e Reggio Emilia, parte in quintetto titolare e mette il proprio mattoncino sulla vittoria finale.

Le strade di Mabor Dut Biar e la New Basket Brindisi si sono incrociate nella stagione 2023/24, in occasione del match di regular season vinto dai partenopei in cui il centro di formazione italiana venne impiegato per 11 minuti riuscendo a raccogliere 6 rimbalzi totali.

Benvenuto a Brindisi, Andrea Mabor!

ANDREA MABOR DUT BIAR – LA SCHEDA

Luogo e data di nascita: Khartoum, Sudan – 21/12/2001.

Altezza: 216 cm.

Peso: 110 kg.

Nazionalità: ITA.

Ruolo: Centro.

Carriera: Stella Azzurra Roma (2019/20, Serie B), Roseto (2019/20, Serie A2), Stella Azzurra Roma (2020-22, Serie A2), Pärnu Sadam (2022/23, EST), Napoli (2023-25, Serie A).