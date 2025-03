Basket – Bellissima vittoria della Gaw Assi Basket

Gara incredibile dei ragazzi della GAW ASSI BASKET Brindisi del Presidente Vincenzo GUADALUPI, che regolano un avversario ostico, dominando sin dall’inizio.

Vittoria fondamentale ai danni della compagine leccese, seconda in classifica Serie C unica Regionale, che sancisce a due giornate dal termine della regular season la matematica salvezza ed avvicina i biancorossi all’obiettivo playoff! I ragazzi del coach Laghezza combattono e dominano la gara fin dal primo minuto – grande prova di carattere con un super kibildis autore di 32 punti e doppia cifra anche per Pulli – Polifemo – Guido – Guadalupi Tommaso; immensa prova di carattere che, sancisce la salvezza matematica e si proietta verso i Play – Off oramai ad un passo.