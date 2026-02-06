Basket. Bergamo rinuncia alla gara contro la Valtur e si ritira

Clamori in serie A2. Brindisi torna in vetta alla classifica “a tavolino”. Bergamo, che sarebbe dovuta essere l’avversaria della squadra di Bucchi domenica prossima al PalaPentassuglia, non sarà’ presente e probabilmente annuncia il ritiro dal campionato. Alla base notevoli problemi economici che hanno portato il vertice societario alle dimissioni. In tal modo si azzereranno tutti i punti conquistati contro Bergamo. In particolare, sono penalizzati Pesaro che aveva vinto entrambi gli incontri e Livorno. Da qui in vetta tornerebbe la Valtur, insieme a Cividale e Rimini, che raggiungono Pesaro a quota 32. Si attendono sviluppi.