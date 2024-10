Basket – Biglietti in vendita a prezzo ridotto per le prossime partite della Valtur

TICKETS ONLINE CONTRO UDINE E PIACENZA. PROMO A PREZZO RIDOTTO DI €5 PER IL MATCH VALTUR BRINDISI-ASSIGECO PIACENZA, RISERVATA AD ABBONATI E POSSESSORI DI UN TICKET D’INGRESSO VS UDINE.

A partire dalle ore 17:00 di giovedì 31 ottobre sono disponibili i biglietti per assistere alle prossime sfide casalinghe della Valtur Brindisi al PalaPentassuglia contro Udine (domenica 10 novembre ore 18:00) e Piacenza (lunedì 18 novembre ore 20:30).

Si ricorda che le singole partite avranno quattro tipologie di prezzo differenti (CAT A+, A, B, C):

CATEGORIA A+: Cantù, Fortitudo Bologna, Pesaro *(a partire da €19)

CATEGORIA A: 5 PARTITE *(a partire da €14)

CATEGORIA B: 6 PARTITE *(a partire da €12)

CATEGORIA C: 5 PARTITE *(a partire da €10)

PARTITE IN PROGRAMMA:

Valtur Brindisi vs Apu Old Wild West Udine – domenica 10 novembre 2024 ore 18:00 | CAT. A |

Valtur Brindisi vs UCC Assigeco Piacenza – lunedì 18 novembre 2024 ore 20:30 | CAT. C |

TICKETS IN VENDITA:

New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (orario invernale 09:30-13:00; 16:45-20:15, chiuso la domenica e il lunedì mattina)

online sul sito www.vivaticket.it

punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio

In occasione della sfida casalinga tra la Valtur Brindisi e UCC Assigeco Piacenza di lunedì 18 novembre alle ore 20:30 la società ha deciso di attivare promozioni valide per gli abbonati alla stagione 2024/25 e ai possessori di un ticket d’ingresso valido per la precedente partita in casa contro Udine.

PROMO ABBONATI VS PIACENZA:

Tutti gli abbonati alla stagione 2024/25 potranno acquistare n.2 biglietti al prezzo ridotto di €5 cadauno in qualunque posto disponibile nei settori superiori del PalaPentassuglia, fino ad esaurimento posti.

La promo è esercitabile esclusivamente presso il New Basket Store di Corso Garibaldi 29, aperto dalle ore 09:30-13:00; 16:45-20:15, chiuso la domenica e il lunedì mattina, presentando necessariamente al personale addetto la tessera 2024/25.

L’abbonamento resterà valido per accedere al palasport, in quanto la sottoscrizione dà diritto alla visione di tutte le diciannove partite di regular season. I biglietti acquistati non avranno alcun collegamento al nominativo dell’abbonamento e potranno essere regalati e/o utilizzato da chiunque abbia diritto ad accedere all’evento.

PROMO TICKET UDINE+PIACENZA:

Coloro che acquisteranno il biglietto singolo del match Valtur Brindisi-Apu Old Wild West Udine, in programma domenica 10 novembre alle ore 18:00 al PalaPentassuglia, potranno contestualmente acquistare un biglietto, nello stesso settore, al prezzo ridotto di €5 per il match Valtur Brindisi-UCC Assigeco Piacenza di lunedì 18 novembre alle ore 20:30. Anche in questo caso, la promozione è esercitabile esclusivamente presso il New Basket Store.