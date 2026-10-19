Basket – Biglietti in vendita per il posticipo serale al PalaPentassuglia tra Valtur Brindisi e Avellino

TICKETS DISPONIBILI DA OGGI A PARTIRE DA €12 PER IL MATCH IN PROGRAMMA DOMENICA 25 OTTOBRE ALLE ORE 20:45 AL PALAPENTASSUGLIA DI BRINDISI.

A partire dalle ore 16:30 di lunedì 19 ottobre, è possibile acquistare i biglietti singoli per assistere al prossimo match casalingo di campionato della squadra biancoazzurra contro Halley Campania Avellino Basket, posticipo serale della sesta giornata programmato domenica 25 ottobre alle ore 20:45 al PalaPentassuglia.

Tickets disponibili al seguente link: https://newbasketbrindisi.vivaticket.it/ , presso tutti i punti vendita abilitati sul territorio nazionale e al New Basket Store (chiuso il lunedì mattina e la domenica, aperto tutti i giorni ore 09:30-13:00; 16:45-20:15.)

Si comunica che anche quest’anno le singole partite avranno tre tipologie di prezzo differenti (CAT A, B, C):

CATEGORIA A: 3 PARTITE *(a partire da €14 in Curva Sud non numerata)

CATEGORIA B: 8 PARTITE *(a partire da €12 in Curva Sud non numerata)

CATEGORIA C: 8 PARTITE *(a partire da €10 in Curva Sud non numerata)

MATCH IN VENDITA:

Valtur Brindisi vs Halley Campania Avellino Basket |CATEGORIA B|– domenica 25 ottobre ore 20:45

Sono disponibili tagliandi nel settore Curva Sud non numerato a partire da €12.

TICKETS IN VENDITA:

New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15, chiuso la domenica e il lunedì mattina)

online sul sito www.vivaticket.it

punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio

botteghino del Pala Pentassuglia con apertura 90 minuti prima della palla a due

Si informa che i biglietti sono nominativi. All’ingresso del palasport sarà necessario presentare il biglietto e se richiesto dal personale addetto esibire un documento di identità valido.