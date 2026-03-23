Basket – Biglietti in vendita per le partite della Valtur

Si comunica che a partire dalle ore 10:30 di lunedì 23 marzo, è possibile acquistare i biglietti per assistere al big match casalingo della Valtur Brindisi in programma domenica 12 aprile al PalaPentassuglia contro la Flats Service Fortitudo Bologna. Uno scontro al vertice, valevole per il terzultimo turno della regular season, dal valore fondamentale ai fini della classifica finale. Sarà possibile acquistare i ticket online al seguente link https://newbasketbrindisi.vivaticket.it/ , presso tutti i punti vendita abilitati sul territorio nazionale e presso il New Basket Store (aperto tutti i giorni nei seguenti orari 09:30- 13:00; 16:45-20:15 tranne la domenica). Si comunica che anche quest’anno le singole partite avranno quattro tipologie di prezzo differenti (CAT A+, A, B, C): CATEGORIA A+: 2 PARTITE *(a partire da €19) CATEGORIA A : 9 PARTITE *(a partire da €14) CATEGORIA B: 4 PARTITE *(a partire da €12) CATEGORIA C: 4 PARTITE *(a partire da €10) MATCH IN VENDITA:  Valtur Brindisi vs Flats Service Fortitudo Bologna | CATEGORIA A+ | domenica 12 aprile ore 18:00 Si ricorda che è attualmente in vendita la prossima partita di campionato in programma sabato sera 4 aprile alle ore 20:30 tra Valtur Brindisi e Bi.Emme Service Libertas Livorno. Biglietti in vendita a partire da €14. TICKETS IN VENDITA:  New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15, chiuso la domenica e il lunedì mattina)  online sul sito www.vivaticket.it  punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio  botteghino del Pala Pentassuglia con apertura 90 minuti prima della palla a due NEW BA