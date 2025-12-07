Basket. Brindisi batte la capolista Pesaro e sogna

Entusiasmo a mille al PalaPentassuglia per il big match di giornata in serie A2 tra la Valtur Brindisi e Pesaro. Seconda contro prima con punti pesanti in palio. Dopo una gara entusiasmante la Valtur Brindisi ha vinto per 68 a 64, con un finale da brividi. Questi i primi quintetti in campo. Brindisi con Cinciarini, Copeland, Radonjic, Esposito e Vildera. Torna in campo anche l’infortunato Francis. Risponde Pesaro di coach Lega con Maretto, De Laurentis, Virginio, Bucarelli e Miniotas.

Tutto esaurito al palazzetto. Presenti anche 50 tifosi pesaresi. Primo canestro di Vildera. Partita dai ritmi alti gia’ nei primi minuti. La squadra di Bucchi difende molto aggressiva ma la gara e’ in equilibrio. Ma Vildera sembra inarrestabile e da’ il primo allungo con il +5 a metà’ tempino. Ma Pesaro in due minuti impatta nuovamente. Al primo intervallo 16 a 16, con l’ultimo canestro di Francis a fil di sirena. Alza il quintetto

Bucchi facendo entrare in campo Vildera e Mouaha, insieme con Miani. Time out Brindisi sul -3. A Bucchi non piace la difesa attuata dai suoi giocatori. La partita scende di tono, si fanno più errori su entrambi i fronti. Mouaha regala con la sua tripla il +3 per Brindisi. 24 a 21 a metà tempino, a conferma che si segna col contagocce. Valtur ringrazia Miani per le triple che e’ l’unico ad avere la mano “calda” dalla lunga distanza. A metà gara parità’ ovvia, 31 a 31. Dopo due minuti e mezzo senza canestro in avvio di terzo tempo c’è’ la tripla di Cinciarini che spezza l’equilibrio, anche negli errori. Poi arriva anche la tripla dí Radonjic, anonimo nel primo tempo, e Brindisi vola sul +6, massimo vantaggio, sul 39 a 33. Ma Pesaro non demorde e con Tambone, il migliore in questa fase, si riporta a -1, con due triple e un canestro da due punti. All’ultimo intervallo Brindisi avanti di un punto, 47 a 46. Curiosita’ a 10 min dal termine nessun giocatore biancazzurro in doppia cifra. Sorpasso Pesaro in avvio di ultimo quarto con la tripla di Maretto. Pesaro allunga a +4, suo massimo vantaggio. Time out Bucchi. Viene fuori bene dal time out Brindisi con la tripla di Copeland. EvMiani riporta Brindisi avanti. Miani ok fire fa impazzire il pubblico di gioia con i suoi canestri impossibili. Brindisi ritrova la via del canestro e si riporta a +5. Finale davvero pieno di tensione. Parità’ a 1 min dal termine. Pesaro segna un tiro libero e fallisce l’altro. Un punto avanti gli ospiti a 30 sec dal termine. Francis segna la tripla e porta Brindisi avanti di due a 15 sec dal termine. Pubblico sostiene la squadra di Bucchi per l’ultimo sprint. Alla fine Pesaro sbaglia il tiro del sorpasso e Brindisi vince per 68 a 64. Miglior realizzatore Tambone per Pesaro con 19 punti. Miani per Brindisi con 15 punti. Domenica trasferta a Bergamo per la Valtur.