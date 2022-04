Basket: Brindisi batte Trieste e raggiunge la salvezza

La Happy Casa Brindisi raggiunge la salvezza matematica in Lega A superando in casa il Trieste per 96 a 87, e ponendo fine ad una serie di sconfitte impreviste e ad un calvario durato un paio di mesi. Ottimo primo quarto per i ragazzi di Vitucci che chiudono in vantaggio 22 a 21 al primo intervallo. Nel secondo quarto e’ Trieste a guidare il match e ad avere il vantaggio a metà gara per 45 a 41. Terzo quarto appannaggio dei biancazzurri capaci di dare il break decisivo per la vittoria finale. All’ultimo intervallo, Brindisi avanti per 72 a 69. Ultimo quarto equilibrato.

Harrison, Redivo e Gentile i migliori della Happy Casa Brindisi. Alla fine la Happy Casa Brindisi vince per. 96 a 87. Miglior realizzatore Harrison con 19 punti.