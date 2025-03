Basket. Brindisi cade in casa contro Cividale

Brindisi resiste solo un tempo alla corazzata Cividale. Poi nella seconda parte di gara i friulani danno la mazzata decisiva e vincono per 79 a 71, nel match dell’anticipo di mezzogiorno. Rientrava Laquintana tra i biancazzurri, assente ancora Vildera,

.Gara ad alto livello agonistico e tecnico. D’altra parte le due squadre sono in un buon momento di forma. I friulani guidano la prima parte del match con buona percentuale al tiro. Al primo intervallo, Cividale avanti per 25 a 19. Anche nel secondo quarto, gli ospiti mantengono un buon vantaggio. Solo sul finire del tempo la squadra di Pilastrini accusa un po’ la fatica. Infatti, la Valtur Brindisi recupera parte del gap e chiude meta’ gara sotto di 4 lunghezze, 40 a 34. E’ Cakzavara il leader dei biancazzurri con 14 punti. Per gli ospiti l’ex Redivo con 16. Crollo Brindisi nel terzo quarto. Tempino senza storia chiuso nettamente a favore dei friulani per 24 a 15, Cividale si affida a Miami, che diventa il finalizzatore preferito degli ospiti. All’ultimo intervallo, Cividale avanti per 64 a 49. Nell’ultimo quarto Brindisi recupera punti su punti, sorretta dal suo pubblico ma soprattutto grazie a Del Cadia, ma non e’ stato sufficiente per recuperare l’intero gap. Calzavara sbaglia l’ultima tripla a 17 secondi dal termine, consegnando la vittoria agli ospiti col punteggio di 79 a 71. Calzavara miglior realizzatore con 22 punti. A questo punto urge intervenire sul mercato, con le regole in vigore, per non costringere Bucchi ad utilizzare in queste ultime partite un organico ridotto, con compromissione dell’obiettivo playoff.