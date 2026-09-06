Basket – Brindisi e Montecatini lottano fino alla fine. Poi vincono i toscani

MATCH VINTO DAI TOSCANI 77-81 GRAZIE AGLI ULTIMI SEI PUNTI CONSECUTIVI DELL’AMERICANO BARNETT.

La finale valevole per il terzo e quarto posto del Trofeo Carlo Lovari disputata al Palatagliate di Lucca, viene conquistata dai toscani della Gema Montecatini per 77-81 al termine di un match equilibrato, contraddistinto da break e contro break e deciso negli ultimi possessi di gara. La squadra biancoazzurra ritornerà in campo la settimana prossima per il doppio impegno di preseason in Sardegna con Sassari previsti giovedì 10 e sabato 12 settembre.

Caroti-Mastellari-Fantoma-Miani-Wiliams il quintetto scelto da coach Nicola Brienza e dagli assistenti Marco Esposito e Marco Cardillo a rimescolare le carte rispetto al match di ventiquattro ore prima. Ottima partenza dei biancoazzurri sul 12-4 nei primi quattro minuti di gioco contraddistinti dai cinque punti in fila di Fantoma. Buon ritmo offensivo tenuto nel primo quarto dalla Valtur che chiude avanti nel punteggio con il canestro di Bolpin del 22-13. Del Cadia riesce a capitalizzare bene le assistenze di Cinciarini al suo ingresso in campo e la tripla di Bolpin dall’angolo vale il massimo vantaggio di +14 (32-18). La reazione toscana arriva con un importante contro break di 2-16 che ribalta l’inerzia della partita e riporta Montecatini in parità sul 34-34 al 16’. Il sorpasso arriva sul finire del primo tempo sul 39-43 ma ecco il finale di quarto targato Brindisi grazie alla tripla a fil di sirena di Miani che vale il contro sorpasso 44-43. Coach Nicola Brienza conferma lo starting five iniziale ma le due squadre faticano a rientrare in ritmo e nei primi cinque minuti lo score è 0-4 realizzato esclusivamente dalla lunetta. Caroti sblocca la retina dalla distanza con due triple consecutive fondamentali per ridare ossigeno all’attacco brindisino (53-48 al 27’). Bargnesi e Barnett rispondono colpo su colpo e Montecatini rifila un altro super parziale da 0-11 chiude il terzo quarto sul 54-59. Il break si estende fino al 0-13 di inizio ultimo quarto e Brienza chiama in casa anche il giovane Under19 Mizerniuk che risponde presente con una tripla di grande carattere (59-63 al 32’). Brindisi raggiunge il bonus falli squadra a sei minuti dal termine ma dimostra tutta la propria voglia di combattere su ogni pallone e rimbalzo anche in questa fase di precampionato (punteggio in perfetta parità 66-66 al 35’ e 70-70 al 37’). Sono le giocate di Barnett, con la tripla e il rimbalzo più canestro conquistato dopo il tiro libero sbagliato, a fare la differenza nei secondi finali di partita: 77-81.

IL TABELLINO

VALTUR BRINDISI-MONTECATINI: 77-81 (22-13, 44-43, 54-59, 77-81)

VALTUR BRINDISI: Errico, Morena ne, Mizerniuk 3, Caroti 13, Mastellari 5, Bolpin 7, Del Cadia 3, Miani 15, Fantoma 14, Williams 14, Cinciarini 3. All. Brienza

MONTECATINI: Harris 13, Burini 2, Acunzo 8, Zampa ne, Lupusor 8, D’Alessandro 3, Bargnesi 6, Guerrini ne, Passoni 8, Strautmanis 6, Pellegrino 8, Barnett 19. All. Andreazza.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi

ufficiostampa@newbasketbrindisi.it

NEW BASKET BRINDISI S.p.A. SSD

Sede Sociale: Palazzetto dello Sport “Elio Pentassuglia” Brindisi

Recapito Postale: Casella Postale, 246 – 72100 Brindisi

TEL +39 0831 574010 – Email: sede@newbasketbrindisi.it

P.IVA 01695070746