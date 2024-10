Basket – Brindisi in emergenza perde anche a Torino

IL PUNTEGGIO FINALE di 82-61 IN FAVORE DEI PADRONI DI CASA AL PALA ASTI DI TORINO.

Quinta giornata di campionato di Serie A2 e sconfitta in trasferta per una Valtur Brindisi in totale emergenza di uomini, rotazioni ed energie per un roster ridotto all’osso viste le assenze nel reparto lunghi di Ogden, Vildera e Ndzie. La squadra lotta e prova ad usare le poche armi a disposizione, Torino ne approfitta e alla lunga distanza scava un solco con cui gestisce e amministra l’andamento del match.

Lo starting five dei biancoazzurri è rivoluzionato per ovvie ragioni e coach Bucchi decide di iniziare l’incontro con Calzavara-Allen-Arletti-De Vico-Del Cadia. La squadra di casa sfrutta la prestanza fisica del lungo statunitense Ajayi, Brindisi risponde con i cinque punti in fila dell’ex di turno De Vico (9-11 al 7’). Del Cadia commette due falli personali molto presto costringendo lo staff tecnico ad abbassare subito il quintetto, privi di un pivot di ruolo. La personalità di Gallo permette a Torino di piazzare il primo break dell’incontro sul 9-0 per chiudere la prima frazione in vantaggio 18-11. L’attacco brindisino si inchioda per dodici minuti di gioco ad un solo canestro dal campo realizzato, fattore che determina un gap in doppia cifra da recuperare (29-14 al 17’). Torino converte al meglio un primo tempo da 6/15 al tiro dalla lunga distanza, Brindisi si ferma a 25 punti in venti minuti. Al rientro in campo la squadra di casa continua ad aggredire e aumentare il ritmo, Montano timbra ancora il match a suon di triple, Fantoma e Allen provano a scuotere i suoi ma la differenza di intensità e rotazioni è largamente a favore della Reale Mutua per il vantaggio sul +21 a fine terzo quarto (63-42). Taylor sale di colpi nel finale prendendosi la scena al Pala Asti da MVP dell’incontro, Brindisi si ritrova a -26 e nel momento più difficile tira fuori carattere e orgoglio risalendo a -15 (74-59 al 38’). Il finale dal Pala Asti di Torino recita il punteggio di 82-61.

Prossimo turno di campionato, in programma lunedì 21 ottobre in trasferta sul campo della Real Sebastiani Rieti. Palla a due alle ore 21:00.

IL TABELLINO

REALE MUTUA TORINO-VALTUR BRINDISI: 82-61 (18-11, 37-25, 63-42, 82-61)

REALE MUTUA TORINO: Ladurner 3 (1/3, 4 r.), Ajayi 13 (2/5, 1/3, 12 r.), Landi 13 (1/4, 3/6, 7 r.), Schina (0/1, 0/2, 2 r.), Gallo 6 (3/3, 0/2, 4 r.), Severini 3 (0/1, 1/4, 5 r.), Taylor 28 (5/8, 6/10, 3 r.), Montano 12 (0/2, 4/10, 2 r.), Seck (1 r.), Ghirlanda 4 (1/2, 0/1, 1 r.), Garuzzo ne. Coach: Boniciolli.

VALTUR BRINDISI: Buttiglione, Laquintana (0/2, 0/2, 1 r.), Arletti 6 (1/1, 2 r.), Del Cadia 6 (3/5, 9 r.), Fantoma 4 (2/3, 0/3, 2 r.), De Vico 6 (0/2, 1/5, 2 r.), Radonjic 5 (1/2, 1/6, 10 r.), Calzavara 10 (5/7, 0/4, 5 r.), Allen 24 (3/8, 4/8, 2 r.), Guadalupi ne. Coach: Bucchi.

ARBITRI: Ursi – Moretti – Martellosio.

NOTE – Tiri liberi: Torino 11/16, Brindisi 13/18. Perc. tiro: Torino 28/68 (15/38 da tre, ro 14, rd 29), Brindisi 21/58 (6/28 da tre, ro 10, rd 29).