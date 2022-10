BASKET – BRINDISI-NAPOLI: INFO BIGLIETTERIA E APERTURA BOTTEGHINO

TERMINATA LA FASE DI CAMPAGNA ABBONAMENTI CON LA SOTTOSCRIZIONE DI 1921 TESSERE. BIGLIETTI IN VENDITA PER IL DERBY DEL SUD AL NBB STORE E ONLINE SU VIVATICKET A PARTIRE DA €14

L’esordio casalingo al PalaPentassuglia per la stagione 2022/23 di Legabasket Serie A è alle porte. Tutto pronto per il primo derby del sud tra Brindisi e Napoli, accomunate dalla grande passione del proprio tifo in casa e trasferta. Uno spettacolo da non perdere, a cui assistere dal vivo a partire dal costo di €14.

Il match è fissato alle ore 19:30 di domenica 9 ottobre; i biglietti sono in vendita al New Basket Store di Corso Garibaldi, 29 (sabato dalle ore 17:00 alle 20:30) online su www.vivaticket.it, presso i punti vendita Vivaticket autorizzati sul territorio e domenica pomeriggio al botteghino del PalaPentassuglia a partire dalle ore 18:00 (orario apertura cancelli).

Si informa che la fase di campagna abbonamenti 2022/23 è terminata con la sottoscrizione di 1921 tessere. Le partite di campionato in programma saranno suddivise in diverse categorie di prezzo; la somma dell’acquisto di ogni singolo match non potrà mai essere maggiormente conveniente rispetto all’abbonamento. Coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento online e non hanno ancora ritirato la tessera, potranno farlo al botteghino del palasport esibendo il tagliando promemoria di acquisto.

Qui di seguito si riporta il codice di comportamento per i possessori di posto a bordo campo, così come predisposto dall’Assemblea di Legabasket.