Basket. Brindisi perde e sfuma il sogno della promozione diretta

La Valtur Brindisi ha perso in trasferta contro Scafati per 85 a 77. Era lo scontro diretto per provare ad acciuffare la capolista Pesaro ma la squadra di Bucchi e’ incappata in un avvio di gara deludente. Al primo intervallo Scafati era gia’ avanti per 26 a 11. Uno svantaggio che i biancazzurri non sono riusciti a recuperare del tutto, nonostante gli altri tempini hanno visto i pugliesi sempre in vantaggio. 50 a 38 a metà’ gara. Nella seconda parte del match ancora tanto equilibrio con i campani comunque in controllo del match. Una debole speranza nell’ultimo quarto quando Francis e compagni, all’ultimo intervallo, si sono portati a -8. Ma il finale ha visto Brindisi commettere un paio di errori grossolani gettando le ultime speranze di vincere il campionato per andare direttamente in serie A. Finale 85 a 77 per Scafati che ribalta anche la differenza canestri a proprio favore. Allen con 17 punti miglior realizzatore. Poi Copeland per la Valtur con 13. Pesaro e Bologna hanno vinto le loro partite e ora i marchigiani hanno due punti di vantaggio sui felsinei e Scafati. Brindisi a -4 con tre partite ancora da giocare. Domenica match interno contro la Fortitudo Bologna nel tentativo di vincere per avere ma miglior posizione di partenza nella griglia playoff.