Basket. Brindisi supera Rieti e tallona Pesaro per il primo posto

La Valtur Brindisi fa suo l’anticipo del sabato di A2, in casa, contro un buon Rieti. I biancazzurri vincono per 90 a 81 e sono sempre in scia a Pesaro, che guida la classifica con due punti di vantaggio. PalaPentassuglia non con il pienone solito di spettatori. Tante poltrone senza padrone.

Questi i quintetti iniziali. La Valtur con Cinciarini, Copeland, Esposito, Fantoma, Vildera. Bucchi ha dato fiducia a Fantoma per fermare Hogue, uno tra i più forti giocatori reatini. Per Rieti in campo dal primo minuto Palumbo, Perry, Guariglia, Hogue, Udom. Prima tripla di Udom dopo 60 secondi. Risponde Cinciarini con un canestro da dentro l’area pitturata. Brindisi passa in vantaggio con il canestro di Vildera. Ottimo l’approccio difensivo dei padroni di casa che riescono a non dare agli avversari spazi per far girare il pallone. Gara frizzante con vantaggi da una parte e dall’altra. Copeland riporta in vantaggio Brindisi con un gioco da 4 punti (tripla più tiro libero). Ancora Rieti in avanti e Hogue fa la differenza per stazza fisica. Risponde anche Brindisi, anche grazie ai cambi, in una gara davvero spettacolare. Ma Perry per Rieti c’entra una tripla mortifera che riporta i laziali in avanti. Partita senza pause. Mascolo riporta Brindisi in parità’ con una tripla pazzesca. Al primo intervallo, dopo una tripla reatina alla sirena, Rieti avanti per 25 a 21. Gran partita. Nel secondo quarto la Valtur aumenta il tono difensivo con una zona press a tutto campo. Una soluzione che costringe gli avversari ad attacchi non tranquilli. Brindisi piazza un parziale di 5 a 0, tornando in vantaggio. Coach Ciani è’ costretto a chiamare time out per Rieti. I biancazzurri piazzando un altro parziale a proprio favore, uscendo dal time out, di 5 a 0. Brindisi quindi prende il volo sul 31 a 25. La squadra di Bucchi ha trovato il ritmo giusto, soprattutto in difesa, e vola sul vantaggio a doppia cifra. Ottimi Radonjic, Francis e Maspero, praticamente le seconde linee, si fa per dire. Grande prestazione e tanto spazio, ed era ora, per il play brianzolo. A metà’ gara 47 a 35 a favore di Brindisi. In avvio di terzo tempo Rieti ritrova i giusti equilibri, ma e’ complicato per gli ospiti recuperare il gap del secondo quarto. La squadra di Ciani ci prova e costringe Bucchi a chiamare un minuto di sospensione per riordinare le idee. E la Valtur, sospinta dai suoi tifosi, esce bene dal time out e si riprende i 12 punti di vantaggio con Miani. E Miani allunga ancora il divario con altri due punti e tiro libero in più’. Rieti va in confusione. All’ultimo intervallo Brindisi avanti per 70 a 57. Brindisi va all’ultimo quarto con alcuni giocatori carichi di falli. Gara molto spezzettata nell’ultimo quarto. Parapiglia tra alcuni giocatori e Francis esce per 5 falli. Brindisi sempre in vantaggio in doppia cifra, anche se Rieti trova sue triple consecutive. Anche Esposito va fuori per 5 falli. Gara molto nervosa con il trio arbitrale molto fiscale su ogni contatto tra i giocatori in campo. Un atteggiamento che ha innervosito un po’ tutti. A metà’ tempino la Valtur prende il definitivo allungo sul +13. Ultimi minuti giocati dalle due squadre al massimo per la differenza canestri tra andata e ritorno. Rieti aveva vinto all’andata di 11 punti. Alla fine Brindisi vince per 90 a 81 non riuscendo pero a ribaltare la differenza canestri. Miglior realizzatore Copeland con 20 punti. Da segnalare i 15 punti di Francis e gli 11 di un ottimo Maspero. Buona questa volta anche la percentuale totale al tiro da tre punti per Brindisi, quasi 50 %. Ora due trasferte per la Valtur, mercoledì a Cento e sabato a Mestre.