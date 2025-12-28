Basket. Brindisi supera Roseto e si qualifica per le finali di Coppa Italia

Testa coda nell’ultimo turno del 2025 in A2, che coincide con l’ultima partita del girone di andata. La Valtur Brindisi ha sul campo di Roseto per 67 a 66.

Gara come sulle montagne russe, con tanti up and down. Non una bella partita che si e’ ravvivata nella seconda parte. Partita soffertissima per i biancazzurra. Questi i quintetti in avvio di partita. Per Roseto i prescelti sono Canon, Laquintana, Petrovic, Robinson e Timperi. Per la Valtur scendono in campo Cinciarini, Copeland, Mouaha, Esposito e Vildera. Primo canestro e’ di Roseto con la tripla dell’ex Laquintana. Ma Roseto ha un avvio travolgente e piazza un break di 8 a 0. Avvio horror per gli ospiti. Il primo canestro dei brindisini e’ di Esposito al 5’. Roseto allunga ancora e si porta sul 13 a 2 a metà’ tempino. Da qui in poi la squadra di Bucchi migliora l’assetto difensivo, mentre Roseto cala nelle percentuali al tiro. Il risultato e’ che la a Valtur rosicchia punto su punto e si porta a -5 dagli abruzzesi. Nel finale di tempo tanto errori su entrambi i fronti e si va al primo intervallo sul 18 a 12 per Roseto. Percentuale disastrosa per Brindisi da 3 punti. Il Cambia tutto nel secondo quarto dopo alcuni accorgimenti portati da sbuchi. Brindisi in pochi minuti piazza il break di 8 a 0 e si porta per la prima volta in vantaggio. Strano davvero questo doppio volto dei biancazzurri. Gara adesso che scorre sul filo dell’equilibrio ma con un basso punteggio. All’intervallo lungo Brindisi avanti per 27 a 25. Ancora equilibrio in avvio di terzo quarto. Gara a strappi, con vantaggi ora da una parte ora dall’altra. Sul 39 a 36 di metà’ tempino a favore di Roseto coach Bucchi chiama time out per mettere un po’ di ordine in campo. La Valtur ha solo il 39% al tiro, con un misero 2/17 da tre punti. Bucchi vuole ricaricare in questo momento la sua squadra. Al rientro in campo Copeland mette a segno tre triple del nuovo vantaggio di 6 punti. Il time out ha sortito gli effetti sperati. Roseto chiama time out ma ai marchigiani si e’ spenta la luce. Non si segna negli ultimi due minuti. All’ultimo intervallo la Valtur Brindisi avanti per 47 a 42. Alternanza di break nell’ultimo quarto. Brindisi ha avuto un vantaggio di 8 punti, ma i padroni di casa non si sono demoralizzati, portandosi ancora in vantaggio (+1). In vista dello striscione del traguardo la Valtur trova con Radonjic la tripla del +4. Time out Roseto. Roseto torna meglio in campo. A un minuto dal termine Valtur avanti solo di 3 punti, dopo la tripla di Roseto con Daniele Cinciarini, fratello dell’Andrea biancazzurro. A 22 sec dal termine Roseto a +1, dopo due canestri in transizione dopo due errori in attacco della Valtur. Francis rida’ il vantaggio alla Valtur di un punto. Time out Roseto per gli ultimi 13 secondi. Il Cinciarini marchigiano fallisce il tiro da tre punti, concedendo il successo a Brindisi per 67 a 66. Miglior realizzatore Copeland con 21 punti. Brindisi si qualifica così per le final tour di Coppa Italia.