Basket. Brindisi torna al successo contro Rieti

Per il classico sali e scendi in questo campionato, questa volta la Valtur Brindisi, dopo il ko nel turno precedente, vince la gara interna contro Rieti per il turno infrasettimanale per

Di fronte questa sera al PalaPentassuglia quindi le due squadre più amate da Big Elio nella sua carriera di allenatore, ovvero Brindisi e Rieti. Emozione vera e viva prima della palla a due con la presenza dei familiari più stretti di Pentassuglia. Ha vinto alla fine Brindisi per 72 a 67 in virtù ’ di un ultimo quarto più brillante rispetto agli avversari.

Non e’ stata una bella partita, soprattutto per demerito dei laziali nel primo tempo. Poi il secondo tempo è’ stato più vivace. Brindisi parte forte a conferma dell’ottimo stato di salute dei ragazzi di Bucchi e della voglia di invertire la rotta, provando a vincere più partite. 20 a 13 per i biancazzurri al primo intervallo. Anche nel secondo quarto Calzavara e compagni mantengono un buon vantaggio in virtù di un parziale mortifero dopo la seconda metà del tempino. 37 a 24 per la Valtur Brindisi a metà gara. Brindisi vince la lotta sui rimbalzi e fa bene nel tiro da 2 punti. Nel terzo quarto Rieti riprende a giocare a buon ritmo e recupera punti su punti. Gli ospiti sono molto bravi nel tiro da tre punti. Brindisi invece, come capita spesso dopo l’intervallo, ha smarrito la concentrazione e la mira giusta per fare canestro. Rieti va per la prima volta in vantaggio sul 48 a 47 a due minuti dal termine del terzo periodo. La partita cambia decisamente direzione. All’ultimo intervallo Rieti in vantaggio per 52 a 49. Parziale 28 a 12 per Rieti. Dopo la strigliata di Bucchi la Valtur torna in campo con gli occhi della tigre. I padroni di casa tornano in vantaggio con i canestri di Radonjic e Laquintana. Brindisi gioca senza centro ma con esterni di grande impatto, mentre Rieti torna in campo senza americani. I laziali trovano l’alchimia necessaria per riirendere il comando della partita. Ma i brindisini hanno Radonjic in grande spolvero e combattono punto a punto. Il pubblico spinge Allen e compagni per giungere alla sospirata vittoria. Ed e’ proprio Allen che allunga nel punteggio sul 66 a 61 a tre minuti dalla sirena. Ultimi istanti palpitanti con Brindisi che ha la lucidità per mantenere il vantaggio. Alla fine vince Brindisi per 72 a 67. Miglior realizzatore Harris con 21 punti per Rimini e Allen con 19 per Brindisi. Si torna in campo domenica. Brindisi va a giocare sul campo di Avellino.