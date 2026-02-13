Basket – Brindisi torna in campo e ospita il Roseto. Esposito: “fondamentale l’approccio”

PALLA A DUE DOMENICA 15 FEBBRAIO ALLE ORE 18:00 AL PALAPENTASSUGLIA. BIGLIETTI DISPONIBILI A PARTIRE DA €10 IN VENDITA AL NEW BASKET STORE, ONLINE SU VIVATICKET, NEI PUNTI VENDITA E DOMENICA AL BOTTEGHINO.

Torna in campo la Valtur Brindisi dopo il turno di riposo forzato a causa dell’annullamento del match originariamente previsto contro Bergamo e il rinvio del turno infrasettimanale contro Forlì, impegnata al PalaPentassuglia nella partita valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A2.

A distanza di quindici giorni dalla trasferta di Pesaro, venerdì 30 gennaio, la squadra di coach Bucchi tornerà a disputare una partita ufficiale ospitando Roseto, non più fanalino di coda solitario dopo la vicenda che ha coinvolto Bergamo e in piena bagarre per i play-out.

Palla a due in programma domenica 15 febbraio alle ore 18:00 al PalaPentassuglia di Brindisi.

Biglietti in vendita a partire da €10 al New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15, domenica chiuso), online sul sito www.vivaticket.it, punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio e al botteghino del palasport con apertura 90 minuti prima della palla a due.

Queste le parole dell’atleta Valtur Brindisi, Ethan Esposito: “Match molto importante per la squadra dopo la sconfitta di Pesaro e la sosta forzata della settimana scorsa. Dobbiamo rimetterci in carreggiata, la classifica è davvero corta e compatta e dobbiamo sfruttare il vantaggio del fattore casalingo. Sarà fondamentale il nostro approccio e l’energia con la quale inizieremo la partita, sappiamo di non poter più sbagliare”.

La partita sarà trasmessa domenica 15 febbraio in diretta alle ore 18:00 sulla piattaforma LNP Pass. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app mobile iOS e Android.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio.

La partita sarà trasmessa in differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner biancoazzurro.