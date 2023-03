BASKET: BRINDISI-TRENTO: BIGLIETTI IN VENDITA A PARTIRE DA OGGI

BRINDISI-TRENTO: BIGLIETTI IN VENDITA A PARTIRE DA OGGI

TICKETS IN VENDITA A PARTIRE DA GIOVEDÌ 30 MARZO AL NEW BASKET STORE E SU VIVATICKET

A partire dalle ore 10:00 di giovedì 30 marzo, sono in vendita online su Vivaticket e al New Basket Store di Corso Garibaldi i biglietti per assistere al match tra la Happy Casa Brindisi e la Dolomiti Energia Trentino in programma domenica 23 aprile alle ore 19:00. Uno scontro diretto che si preannuncia molto importante ai fini della classifica finale, valido per il terzultimo turno della regular season LBA.

TICKETS IN VENDITA:

New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15)

online sul sito www.vivaticket.it e punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio

Si ricorda che sono contestualmente disponibili i biglietti per il big match Brindisi-Sassari al PalaPentassuglia del 16/04/2023 con palla a due fissata alle ore 17:30.