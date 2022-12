BASKET – BRINDISI-VARESE: BIGLIETTI IN VENDITA A PARTIRE DA OGGI

TICKETS IN VENDITA A PARTIRE DA OGGI PER IL MATCH IN PROGRAMMA L’8 GENNAIO 2023

Dopo l’entusiasmante ritorno alla vittoria della Happy Casa nel big match contro la Reyer Venezia, è già tempo di guardare al futuro. Il calendario del mese di dicembre riporterà i biancoazzurri a giocare al PalaPentassuglia nel giorno di Santo Stefano contro Scafati, mentre il primo match del nuovo anno 2023 sarà contro una delle maggiori sorprese di questa prima parte di stagione: l’Openjobmetis Varese.

A partire da oggi alle ore 16:30 sarà possibile acquistare i biglietti per Brindisi-Varese, in programma domenica 8 gennaio alle ore 17:00. Biglietti in vendita a partire da €14 al New Basket Store (09:30-13:00; 16:45-20:15), online su www.vivaticket.it e presso i punti vendita abilitati sul territorio.

Le partite casalinghe sono suddivise in diverse categorie di prezzo; la somma dell’acquisto di ogni singola partita non potrà mai essere maggiormente conveniente alla sottoscrizione di un abbonamento.