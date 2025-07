Basket – Brizio Rollo nella Mens Sana Mesagne anche per la prossima stagione

La Mens Sana Mesagne è lieta di annunciare il rinnovo ufficiale di Brizio Rollo, che vestirà la maglia biancoverde anche per la stagione 2025/26. Per la guardia brindisina classe 1998 sarà il quarto anno consecutivo in squadra, a conferma della volontà della società di puntare su uomini di esperienza, affidabilità e attaccamento alla maglia.



Arrivato a Mesagne nel 2022, Rollo è stato protagonista nella promozione in Serie C e si è rapidamente imposto come uno dei punti fermi del roster mensanino. Conosciuto per la sua grinta difensiva, l’intelligenza tattica e la capacità di incidere anche in attacco, ha continuato a dare il suo contributo con grande professionalità.



“Sono felice di restare a Mesagne, qui mi sento davvero a casa. Ringrazio la società e lo staff per la fiducia rinnovata. In questi anni abbiamo costruito qualcosa di importante, e sono pronto a dare ancora il massimo per questa maglia e per i nostri tifosi,” ha dichiarato Brizio Rollo.



Il commento di Fabio Mellone, presidente della Mens Sana Mesagne:

“Brizio è un giocatore che incarna perfettamente i valori della Mens Sana: dedizione, serietà e spirito di sacrificio. Siamo felici di proseguire con lui un percorso iniziato tre anni fa, con la certezza che sarà ancora un riferimento dentro e fuori dal campo.”