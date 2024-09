Basket. Bucchi presenta il match tra Valtur e Avellino

Domenica parte il campionato di serie A2 di basket. Ai nastri di partenza la Valtur Brindisi, retrocessa nella scorsa stagione dalla Lega A. Esordio interno per la squadra di Bucchi contro Avellino (ore 18.00). Conferenza stampa questo pomeriggio di coach Bucchi. “Abbiamo avuto una settimana difficile – ha dichiarato il tecnico brindisino – per via di alcuni infortuni. Al momento non so a quanti giocatori dovrò rinunciare, ma non demordiamo e siamo comunque pronti per dare le prime soddisfazioni al nostro pubblico. Non sarà una gara facile perché’ l’Avellino, pur da neopromossa, e’ squadra attrezzata bene. Mi dispiace per l’organico non al completo perché avevamo fatto delle buone partite di precampionato. Intanto si sta inserendo nel gruppo l’ultimo arrivato, il lungo Del Cadia. Un ragazzo che ha talento e in questo due mesi ci può dare una mano”. Poi Bucchi fa un’analisi del campionato. “Sarà’ un campionato molto equilibrato – ha concluso Bucchi – dove 7-8 squadre possono vincerlo. Anche le neopromosse si sono ben preparate alla stagione con acquisti importanti”.