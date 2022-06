BASKET – CAFFÈ AUSONIA DIVENTA SILVER SPONSOR 2022/23 PER L’HAPPYCASA

LO STORICO LOCALE IN CITTÀ RINNOVA E RILANCIA IL PROPRIO SOSTEGNO ALLA HAPPY CASA BRINDISI.

Happy Casa Brindisi comunica con soddisfazione il rinnovo della partnership con relativo upgrade di ‘Caffè Ausonia’, storico punto di ritrovo per cittadini, forestieri e turisti nel cuore del centro della città sin dal 1963.

Infatti lo storico brand brindisino sarà presente sui pantaloncini da gioco delle divise di casa e trasferta della prima squadra e sulla sopramaglia di riscaldamento.

Produzioni rigorosamente artigianali dalla pasticceria, mignon, torte per ricorrenze, gelateria, rosticceria tipica salentina fino alla pausa pranzo con tavola calda, l’Ausonia offre un servizio a 360° ai propri clienti sia all’interno che all’esterno del locale tutti i giorni dalle 05:30 alle 20:30 e la domenica dalle 05:30 alle 14:00.

“Dopo la splendida e per noi primissima esperienza al fianco della Happy Casa Brindisi lo scorso anno, dopo tanti anni di lavoro e sacrifici, abbiamo deciso con la mia famiglia di festeggiare degnamente il 60 esimo anniversario dell’Ausonia – che cadrà nel 2023 – con qualcosa di storico e dal grande impatto comunicativo in termini di visibilità. Infatti “scendiamo letteralmente” in campo al fianco dei campioni della New Basket Brindisi con il nostro brand che occuperà uno spazio sui pantaloncini della prima squadra” – queste le parole dell’amministratore Carmelo Caponoce – “grazie alla società, grazie alla famiglia Marino e al direttore Fanigliulo che hanno reso possibile tutto ciò, sia per la grande opportunità concessaci e sia per la vicinanza e professionalità che ci mettono tutto l’anno facendoci davvero sentire parte integrante di una famiglia”.

“Aspettiamo con grande soddisfazione tutti i nostri tifosi, abbonati, amici biancoazzurri, member e colleghi sponsor in corso Garibaldi, 91” – conclude il titolare Carmelo – “con tante promozioni e sorprese dedicate e con la possibilità di richiedere eventuali prenotazioni per buffet, asporto e catering rivolgendosi direttamente qui all’Ausonia o al numero telefonico 0831-529719“.