Basket – Calcagni entra nel roster della Gaw Assi Brindisi

La GAW Assi Brindisi è lieta di annunciare l’inserimento nel roster della serie C interregionale della giovane guardia brindisina Riccardo Calcagni #23, classe 2006, proveniente dalla Valtur Brindisi.

L’ingaggio di Calcagni ha un’importanza rilevante, in quanto definito nell’ottica della collaborazione avviata con la società NBB: Riccardo sarà anche protagonista con i colori biancoblù nel campionato U19 DNG, seguendo gli insegnamenti di coach Laghezza.Riccardo è cresciuto cestisticamente nelle giovanili dell’Aurora Brindisi, raggiungendo importanti traguardi a livello personale e di squadra.

Calcagni è un giocatore versatile che ha maturato importanti esperienze nei campionati giovanili, ma non solo: lo scorso anno fa il suo esordio in serie B interregionale con la casacca dei cugini della Dinamo Brindisi.

È stato convocato nella nazionale di categoria e ha aggiunto al suo palmares la vittoria del torneo 3vs3 nazionale nel 2023, ottenendo tra l’altro la nomina di MVP dello stesso torneo.

ItalHoop, portale di riferimento per i migliori talenti della pallacanestro giovanile italiana, gli dedica spazio in occasione delle ottime performance ottenute nello scorso campionato U19 eccellenza, con un high score stagionale di 32 punti a referto, in 37 minuti di gioco, in casa della Virtus Arechi Salerno.

Un curriculum di alto livello a dispetto della giovanissima età: l’occasione di far parte di un roster competitivo come quello della GAW Assi Basket Brindisi in serie C potrà essere per lui un ottimo trampolino di lancio, proseguendo nello straordinario percorso di crescita.

Molto determinato e desideroso di far bene sin dal primo allenamento, con la passione per la palla a spicchi, Riccardo ha condiviso sin da subito il nostro progetto con grande entusiasmo.

Un ringraziamento particolare alla Valtur Brindisi per la fattiva collaborazione e disponibilità mostrate per l’utilizzo dell’atleta in doppio tesseramento.

La società augura a Riccardo il più sincero in bocca al lupo per questa sua nuova avventura in biancorosso.

BENVENUTO Riccardo!!!