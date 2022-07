BASKET – CALENDARIO LBA 2022/23: ESORDIO A VERONA, SI CHIUDE IN CASA CON TRIESTE

‘IL CALENDARIO LBA 2022/23: ESORDIO A VERONA, SI CHIUDE IN CASA CON TRIESTE

DIRAMATO IL CALENDARIO COMPLETO DELLA REGULAR SEASON LEGABASKET SERIE A. ESORDIO IN CASA DELLA NEOPROMOSSA TEZENIS, SI CHIUDE IN CASA LA STAGIONE CON TRIESTE.

Dopo la grande svolta della scorsa stagione si prosegue con il calendario asimmetrico che presenta il girone di ritorno diverso da quello della andata: una novità introdotta con l’obiettivo di garantire maggiore flessibilità e spettacolarità durante la stagione.

La nuova stagione sportiva per la Happy Casa Brindisi inizierà in trasferta domenica 2 ottobre in casa della neopromossa Verona; la prima sfida al PalaPentassuglia è prevista il 9 ottobre nel primo derby del sud contro Napoli. Anche quest’anno sarà un Santo Stefano casalingo per i biancoazzurri con la sfida interna contro l’altra neopromossa Scafati, protagonista del ritorno in Campania al Sabato Santo pre-Pasqua dell’8 aprile. Si chiude la regular season in casa contro Trieste il 7 maggio.

Le finestre riservate alle squadre nazionali sono previste nelle settimane da lunedì 7 novembre a martedì 15 novembre 2022 e da lunedì 20 febbraio a martedì 28 febbraio 2023. Il girone di andata qualificherà le prime otto formazioni alla Final Eight di Coppa Italia, in programma da mercoledì 15 a domenica 19 febbraio 2023. Resta immutato il format di quarti e semifinali playoffs scudetto che si disputeranno al meglio delle 5 gare e la finale che si giocherà al meglio delle 7 gare.

La Fiba Europe Cup – cui partecipa la Happy Casa Brindisi – partirà mercoledì 12 ottobre con la prima fase a gironi. La finale di andata è in programma il 19 aprile 2023 e il ritorno il 26 aprile 2023.

GIRONE DI ANDATA LBA 22/23

(02/10/2022) Tezenis Verona – Happy Casa Brindisi 2^GIORNATA (09/10/2022) Happy Casa Brindisi – Gevi Napoli

(16/10/2022) EA7 Emporio Armani Milano – Happy Casa Brindisi 4^GIORNATA (23/10/2022) Happy Casa Brindisi – Germani Brescia

(30/10/2022) Unahotels Reggio Emilia – Happy Casa Brindisi 6^GIORNATA (06/11/2022) Happy Casa Brindisi – Bertram Derthona Tortona

(20/11/2022) Happy Casa Brindisi – Carpegna Prosciutto Pesaro 8^GIORNATA (27/11/2022) Virtus Segafredo Bologna – Happy Casa Brindisi

(04/12/2022) Happy Casa Brindisi – Umana Reyer Venezia 10^GIORNATA (11/12/2022) Pallacanestro Trieste – Happy Casa Brindisi

(18/12/2022) Nutribullet Treviso – Happy Casa Brindisi 12^GIORNATA (26/12/2022) Happy Casa Brindisi – Givova Scafati

(02/01/2023) Dolomiti Energia Trentino – Happy Casa Brindisi 14^GIORNATA (08/01/2023) Happy Casa Brindisi – Openjobmetis Varese

GIRONE DI RITORNO LBA 22/23