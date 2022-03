BASKET – CAMBIA LA MUSICA. TORNA HARRISON!

È caldissima l’atmosfera al PalaPentassuglia, ma non basta per conquistare i due punti. La Happy Casa Brindisi esce sconfitta contro una Brescia corsara e con Petruccelli, Laquintana e Mitrou-Long in serata di grazia (23 punti il primo e 20 gli altri due): infuriati con la terna arbitrale i supporters biancazzurri che recriminano per qualche fischio discutibile e che ha indirizzato l’andamento della gara nei minuti conclusivi fino all’83-88 finale. In attesa del graditissimo ritorno di Harrison per cui è ormai tutto fatto (dopo essere uscito dal contratto con Prometey per via della delicata situazione in Ucraina), Brindisi si aggrappa ai 20 punti del solito Perkins e trova un Redivo da 16 punti (con quattro triple, di cui tre all’inizio del primo quarto) e un Gentile sempre più vicino alla condizione ottimale (anche lui 16 punti) ma espulso nel finale tra le proteste per doppio fallo tecnico. Anche Gaspardo va in doppia cifra (12 punti) e strappa applausi e ottime giocate, ma Brescia riesce a scappare via nei tre minuti finali con un break che impedisce il contro sorpasso dei padroni di casa. Chappell, inoltre, ha rescisso il suo contratto e resterà in America per motivi personali, ma Brindisi proverà a risolvere molti dei suoi problemi offensivi già da domenica a Pesaro quando potrebbe arrivare il nuovo esordio con la canotta biancazzurra di Harrison: per il suo ritorno al PalaPentassuglia invece bisognerà attendere la sfida contro Cremona del brindisino Matteo Spagnolo in programma il 20 marzo, ma questa volta il palazzetto sarà quasi al completo e potrà esultare per le sue straordinarie giocate.

Antonio Solazzo