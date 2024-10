Basket – Cantù-Brindisi: il big match del primo turno infrasettimanale in diretta Raisport

PALLA A DUE ALLE ORE 20:45 LIVE SUL CANALE 58 D.G.T. LE PAROLE DI COACH PIERO BUCCHI E GIOVANNI VILDERA.

Primo turno infrasettimanale della stagione sportiva di Serie A2 che vedrà impegnata la Valtur Brindisi in trasferta al Pala FitLine di Desio, casa dell’Acqua San Bernardo Cantù.

Un match di grande fascino e tradizione: ventidue i precedenti giocati in Serie A, due nella stagione 1981/82 mentre tutti gli altri dopo il 2010/11. Brindisi è avanti di due vittorie nel conteggio globale e conduce per dodici a dieci, nelle sfide giocate a Cantù sono state otto vittorie dei padroni di casa contro le quattro dei biancoazzurri.

Coach Piero Bucchi: “Speriamo di recuperare qualche giocatore in modo da allungare le rotazioni e avere la possibilità di arrivare nel finale di gara più freschi e con energie maggiori rispetto alla gara d’esordio con Avellino. Siamo consapevoli della difficoltà di un match che ci vede contrapposti a una delle maggiori accreditate alla promozione diretta, ancor più in trasferta su un campo ostico. Vogliamo essere più competitivi e andremo a giocarci le nostre chances con rinnovata fiducia dopo questi giorni utili per ricaricare le energie“.

Giovanni Vildera: “Come abbiamo vissuto sulla nostra pelle domenica, in questo campionato di Serie A2 saranno tutte partite molto difficili ed equilibrate. Dobbiamo capire ciò che è successo, nonostante le assenze era una partita da portare a casa ma ci è mancato qualcosa nel finale. Ora la nostra testa è concentrata a Cantù, in un campo molto caldo e con una squadra forte, consci di dover disputare una partita di alto livello”.

La gara sarà trasmessa in diretta su Rai Sport HD, canale 58 del digitale terrestre, Rai Play in streaming, su LNP Pass (servizio a pagamento) e giovedì sera in differita su Teleregione, canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio.