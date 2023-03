BASKET – CHIUSURA DEL MERCATO CON IL BOTTO PER LA DINAMO LIMONGELLI

Chiusura di mercato con il botto per la Limongelli Dinamo Brindisi: sotto le plance arriva Alfonso Di Ianni

La Limongelli Dinamo Basket Brindisi comunica con entusiasmo il tesseramento, fino al termine della stagione, di Alfonso Di Ianni, ala grande di 203 cm.

La presentazione del giocatore è avvenuta durante la conferenza stampa organizzata presso il Top Sponsor Omega Alimentari. Top Sponsor della Dinamo dalla scorsa stagione, Omega Alimentari si occupa della distribuzione alimentare all’ingrosso e al dettaglio su tutto il territorio nazionale.

Forte di un’esperienza trentennale la Omega Alimentari srl si rivolge a ristoratori, bar, supermercati, dettaglianti, grande distribuzione con oltre 3000 referenze tra salumi, formaggi, alimentari confezionati e surgelati. A rappresentare la Omega Alimentari, l’amministratore Piero Giodice che ha così commentato: “Sono contentissimo di far parte della famiglia della Dinamo e di ospitare nella nostra azienda la presentazione di un grande atleta come Alfonso Di Ianni. La vittoria del campionato lo scorso anno e la qualificazione ai playoff in questa stagione non possono che rendermi orgoglioso e soprattutto sperare di festeggiare una nuova promozione al più presto!”

La scheda di Alfonso Di Ianni

Nato a Torremaggiore (FG) il 6 gennaio 1997, da giovanissimo viene rilevato dalla Bencaquista Latina, società partecipante al campionato di Serie A2. Dopo le prime esperienze nei tornei della DNG – Divisone Nazionale Giovanile, Under 20 Elite (raggiungendo le finali nazionali) e Serie D, mostrando tutte le sue qualità e viaggiando ad oltre 10 punti di media, Alfonso viene inserito in pianta stabile nel roster della prima squadra esordendo in A2 a soli 16 anni.

Nel 2016/2017, per acquisire ancora più esperienza, il doppio tesseramento con la Virtus Valmontone in Serie B, per poi essere richiamato nella stagione successiva – in virtù delle ottime prestazioni – a far parte esclusivamente della formazione pontina in Serie A2.

Nel 2018/2019 il passaggio alla Sangiorgese Legnano nel campionato di Serie B, seguito dal trasferimento alla Robur et Fides Varese, sempre nello stesso torneo nella stagione successiva.

Nel 2021/2022 l’avvicinamento a casa unendosi al roster stellare della Sveva Lucera in Serie C Silver, che – insieme alla Dinamo Brindisi – domina quel campionato, conquistando la promozione in C Gold da assoluto protagonista con 13 punti di media. Ad aprile 2022 viene scelto dalla Action Now Monopoli, guadagnando così il ritorno in Serie B, per sostenere la squadra barese nella parte finale della stagione.

Nella stagione corrente, il rientro a Lucera, questa volta in Serie C Gold ma con finale identico a quello dell’annata precedente: campionato dominato e matematica promozione in Serie B Interregionale con due giornate d’anticipo, conquistata anche grazie agli oltre 10 punti di Di Ianni nel corso della stagione.



Con la matematica promozione di Lucera raggiunta entro il 28 febbraio, termine ultimo per concludere i nuovi tesseramenti, i soci e gli sponsor della Limongelli Dinamo Basket Brindisi hanno approfittato della straordinaria possibilità di firmare un’atleta del calibro di Alfonso Di Ianni, conteso da tantissime squadre di Serie B e C Gold, per garantire a coach Antonio Cristofaro di disporre di un roster atletico, profondo e di grande qualità per poter lottare, con ogni mezzo, per la conquista della Serie B Interregionale.

Queste le dichiarazioni di Alfonso Di Ianni nel corso della presentazione: “Sono davvero felice di iniziare questa nuova esperienza in una società fantastica come la Limongelli Dinamo Brindisi: chiunque me ne abbia parlato l’ha sempre descritta come una grande famiglia e in questi giorni non posso che confermare che sia davvero così. Non vedo l’ora di mettere a disposizione del coach tutte le mie caratteristiche tecniche: sono un giocatore che ama supportare i suoi compagni di squadra e mi concentro molto sulla parte difensiva.

I playoff saranno molto complessi perché ci sono diverse squadre con talento e qualità ma sono sicuro che il nostro roster, profondo e con grande qualità, potrà sicuramente essere protagonista nella post-season.”

Di Ianni si è allenato per tutta la settimana con i suoi nuovi compagni e sarà pronto a scendere in campo domani, domenica 5 marzo alle ore 18:00, ironia della sorte proprio contro la sua ex squadra, la Sveva Lucera. La gara, importantissima per la Dinamo per cercare di conquistare il miglior piazzamento nei playoff, verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina www.facebook.com/dinamobrindisi.

La Limongelli Dinamo Basket Brindisi ringrazia la Sveva Lucera e l’agente Max Di Santo e la OneTeam per la collaborazione ed il buon esito della trattativa.