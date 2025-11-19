Basket – Cinciarini con la Valtur fino a fine stagione!

Valtur Brindisi comunica di aver esteso il contratto con l’atleta Andrea Cinciarini fino al termine della stagione sportiva 2025/2026.

Il playmaker italiano, miglior assistman nella storia della Serie A, è arrivato a Brindisi a fine agosto con opzione fino al termine della stagione. Accordo ufficialmente esteso con la reciproca soddisfazione e comunione di intenti.

Cincia, nelle dodici partite di stagione regolare disputate, è il miglior assistman della Serie A2 alla media di 7.5 (90 totali) e al primo posto anche nella statistica individuale per palloni recuperati, 1.7 a partita. Impiegato da coach Piero Bucchi ad una media di 30 minuti ad incontro, ha registrato la settimana scorsa nel match contro Rimini il record stagionale di 14 assist distribuiti. Tre le partite in doppia cifra realizzativa (season high 15 punti a Verona) e altrettante in doppia cifra per assist in singola gara.

L’estrema professionalità con la quale si è approcciato al campionato di Serie A2 dopo oltre quindici anni ai massimi livelli in Italia e in Europa, l’approccio quotidiano al lavoro in palestra, la smisurata e intatta passione per la pallacanestro, ne hanno fatto sin da subito un punto di riferimento per i propri compagni e i suoi nuovi tifosi entusiasti di vederne le qualità dal vivo.

Il legame con città, società e gruppo squadra è stato solido sin da subito e proseguirà per il resto della stagione.