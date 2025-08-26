basket – Cinciarini nuovo giocatore della Valtur Brindisi!

IL MIGLIOR ASSISTMAN DELLA STORIA DEL BASKET ITALIANO INDOSSERÀ LA CANOTTA BIANCOAZZURRA.

Valtur Brindisi comunica con soddisfazione di aver perfezionato l’accordo con il playmaker italiano Andrea Cinciarini, miglior assistman della storia della pallacanestro italiana. ‘Cincia’ arriverà a Brindisi nelle prossime ore e potrà ricevere il primo caloroso benvenuto mercoledì sera a Ostuni in occasione della prima edizione ‘Valtur Cup’.

Il giocatore si lega alla società biancoazzurra con un contratto trimestrale, con opzione di prolungamento a favore del club fino al termine della stagione sportiva 2025/26.

La storia cestistica di Andrea Cinciarini è scritta negli annali della pallacanestro italiana. Playmaker puro ed essenziale, classe 1986 di 193 cm, nel gennaio 2023 è ufficialmente diventato il miglior assistman della Serie A superando il precedente record di 1.772 assist detenuto da Gianmarco Pozzecco. Un anno dopo, ha superato quota 2000 assist in Serie A, primo giocatore nella storia a tagliare questo leggendario traguardo. Il suo nome è impresso in altri record all-time: 18 gli assist distribuiti in una singola partita, primato che condivide con Luca Vitali, e nel febbraio del 2022 è stato il primo giocatore nato in Italia a mettere a referto una tripla-doppia (12 punti, 11 assist, 10 rimbalzi).

La bacheca personale è ricca inoltre di successi di squadra, nove in totale i trofei alzati con le scarpette rosse dell’Olimpia Milano dal 2015 al 2021, sei anni di cui gli ultimi cinque in qualità di capitano: due scudetti, tre Coppe Italia quattro Supercoppe Italiane e una partecipazione alla Final Four di EuroLeague. In campo internazionale ha arricchito il suo palmares con la conquista dell’Eurochallenge a Reggio Emilia nel 2014, nominato MVP della manifestazione. Da ricordare l’esperienza in canotta azzurra: quattro le partecipazioni a campionati europei (2011, 2013, 2015, 2017) e 130 presenze complessive da playmaker della Nazionale Italiana.

Pesaro, Montegranaro, Pavia, Cantù, Reggio, Milano, Saragozza, Scafati e ora Brindisi. Le strade del Cincia e della città biancoazzurra, dopo decenni di sfide da leali avversari in campo in Serie A e in Europa, si uniscono per un nuovo affascinante e ambizioso percorso comune.

Benvenuto a Brindisi, Cincia!

ANDREA CINCIARINI – LA SCHEDA

Luogo e data di nascita: Cattolica – 21/06/1986.

Altezza: 193 cm.

Peso: 85 kg.

Nazionalità: ITA.

Ruolo: Playmaker.

Carriera: Pesaro (2003/04, Serie A), Montegranaro (2007-11, Serie A), Pavia (2008/09, Serie A2), Cantù (2011/12, Serie A), Reggio Emilia (2012-15, Serie A), Milano (2015-21, Serie A), Reggio Emilia (2021-23, Serie A), Saragozza (2023/24, SPA), Pesaro (2023/24, Serie A), Scafati (2024/25, Serie A).

Competizioni europee: Eurolega – Cantù 2011/12, Milano 2015-21; Eurocup – Reggio Emilia 2014/15, Milano 2015/16; EuroChallenge – Reggio Emilia 2013/14; BCL – Reggio Emilia 2022/23; Europe Cup – Reggio Emilia 2021/22, Saragozza 2023/24.

Competizioni internazionali: EuroBasket 2011, 2013, 2015, 2017.