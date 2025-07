Basket – Claudio Carone nello staff tecnico come nuovo assistant coach della Dinamo Brindisi

La Dinamo Basket Brindisi è lieta di annunciare l’ingresso nello staff tecnico di Claudio Carone, che ricoprirà il ruolo di assistente allenatore per la stagione 2025/2026.

Classe 1977, originario di Taranto, Carone ha maturato una lunga esperienza prima come giocatore – con diverse stagioni in Serie C e D – poi come allenatore, costruendo un profilo tecnico solido e affidabile. Ha iniziato il proprio percorso in panchina proprio nella sua città, allenando le giovanili dell’Anspi Santa Rita e della Fortitudo Taranto, distinguendosi per capacità comunicativa, metodo e cura nella formazione dei giovani. Il salto di qualità arriva con la chiamata del Cus Jonico Taranto, dove entra nello staff tecnico della prima squadra e contribuisce a stagioni competitive in ambito senior. Il suo impegno sul campo prosegue anche nella Fortitudo Francavilla, società di riferimento nel basket giovanile pugliese, dove Carone prosegue il lavoro di sviluppo tecnico e accompagnamento dei giovani talenti verso i livelli superiori. Nella stagione appena conclusa, oltre al lavoro con la Fortitudo Francavilla, Carone ha affiancato coach Olive anche alla guida della New Virtus Mesagne in Serie C Puglia. Qui ha contribuito a una stagione regolare vittoriosa, culminata nella qualificazione ai Playoff.

Professionista serio e appassionato, conosciuto per la sua attenzione ai dettagli tattici e per la grande energia in panchina, Carone rappresenta un innesto di qualità nello staff tecnico della Dinamo. La sua presenza contribuirà ad arricchire il lavoro quotidiano della squadra e a dare continuità al progetto tecnico biancoblu. Con il suo arrivo, Carone entra anche a far parte del progetto tecnico condiviso con l’Aurora Brindisi, contribuendo con esperienza e visione alla crescita e allo sviluppo del settore giovanile.

Le sue prime parole: “Sono contento di aver accettato la proposta della Dinamo/Aurora, due realtà di cui ho sempre sentito parlare molto bene. Felice di poter lavorare al fianco di coach Cristofaro, con cui si è creato subito un ottimo feeling. In questi giorni sarà fondamentale gettare le basi per una stagione solida, all’insegna del lavoro e del sacrificio, per poter raggiungere insieme gli obiettivi prefissati.”