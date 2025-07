Basket – Coach Antonio Cristofaro guiderà la Dinamo per altre due stagioni

La Dinamo Basket Brindisi è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Antonio Cristofaro come capo allenatore della prima squadra fino al 2027. Il tecnico siederà sulla panchina biancazzurra anche nella stagione 2025/2026, la terza consecutiva in Serie B Interregionale, dando così continuità a un progetto sportivo solido e in costante crescita.

La conferma biennale rappresenta un passaggio fondamentale per rafforzare la stabilità tecnica e rilanciare con ambizione il cammino della Dinamo. Dal suo arrivo nel 2018, Cristofaro ha guidato la squadra in un percorso ricco di successi: due promozioni consecutive, la salvezza al primo anno nella nuova categoria e, nella scorsa stagione, la qualificazione ai play-in per la promozione in Serie B Nazionale.

Coach Cristofaro ha espresso grande soddisfazione per il rinnovo:“Sono orgoglioso e onorato della fiducia che la società ha deciso di accordarmi per i prossimi due anni. Desidero ringraziare la società e gli sponsor, che ci consentono di partecipare a un campionato nazionale prestigioso come la B2. Dal 2018, anno in cui è iniziata la mia avventura con la Dinamo nella Serie C Silver, abbiamo intrapreso un percorso di crescita sia tecnica che umana. Sono certo che la solidità del club e il valore delle persone che ne fanno parte saranno fondamentali per costruire, nei prossimi anni, un roster competitivo, in grado di puntare sempre più in alto.”

Con questa conferma, la Dinamo Brindisi rinnova la propria fiducia in un allenatore che ha saputo dare continuità e identità al progetto e si prepara ad affrontare con determinazione le sfide della prossima stagione.