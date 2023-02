BASKET – COLPO DI MERCATO DELLA DINAMO LIMONGELLI. TORNA CALO’!

Colpo di mercato per la Limongelli Dinamo Brindisi che “riporta a casa” il talento mesagnese Emanuele Calò

La Limongelli Dinamo Basket Brindisi comunica con entusiasmo il tesseramento fino al termine della stagione di Emanuele Calò, esperto play-guardia di 185 cm.

La presentazione del giocatore si è svolta nel quartier generale della Limongelli Srl, storico Main Sponsor societario, in diretta sulla pagina Facebook della Dinamo (clicca per vedere il video), alla presenza dell’Amministratore Amilcare Limongelli e del neo acquisto biancoazzurro Calò, insieme al Presidente Teodoro Marrazza, al nuovo socio Cosimo Greco e al GM Dario Recchia.

La società, grazie al fondamentale supporto del main sponsor Limongelli, ha avuto la possibilità di intervenire ulteriormente sul mercato in virtù dello sfortunato infortunio occorso a Diego Fracasso e che lo terrà ai box per diverso tempo: l’innesto di Calò, atleta dal palmares prestigioso e vincente, permetterà a coach Cristofaro di disporre di una nuova bocca da fuoco dall’arco dei tre punti e di avere un giocatore che possa dare una mano importante in cabina di regia, anche in ottica dei difficile match playoff ai quali la Dinamo si è già qualificata matematicamente.

Il commento di Amilcare Limongelli, amministratore della Limongelli Srl: “Siamo partiti con l’obiettivo di salvarci, in qualità di neopromossa del campionato, e invece, ci siamo già qualificati a playoff con diverse giornate d’anticipo. Gli innesti di questi mesi e l’inserimento di Calò sicuramente saranno fondamentali per affrontare con più esperienza e talento le partite della post-season. La passione che accomuna la nostra azienda con la pallacanestro brindisina è ultra quarantennale e lottare per conquistare la Serie B Interregionale è certamente un sogno che ci auguriamo di poter realizzare, confidando anche nel contributo di altri amici e sponsor che possano supportare questa splendida società.”

Le parole di Emanuele Calò: “Sono super carico e molto emozionato, dopo diversi anni è finalmente arrivato il momento di vestire la maglia Dinamo e per questo ringrazio tutta la dirigenza e staff tecnico che ha sempre avuto una grande stima nei miei confronti. Stima che voglio ripagare mettendomi subito a disposizione di coach e compagni per cercare di raggiungere un obiettivo importante tutti insieme.”

La scheda di Emanuele Calò

Nato a Mesagne il 20 novembre 1995, cresce cestisticamente con la maglia della Mens Sana Mesagne con cui esordisce in Serie C giovanissimo, a soli 15 anni. Con i colori biancoverdi macina stagioni di esperienze nei campionati under e senior, con anche un’annata in doppio tesseramento con la New Basket Brindisi con la quale disputa la Divisione Nazionale Giovanile – Under 19.

Nel 2014 la svolta con il trasferimento al Mola New Basket 2012, esordendo nella Serie B nazionale, con la conferma anche nella stagione successiva viaggiando a 7.3 punti di media. Nel 2017/2018 diventa protagonista del progetto di rilancio del Basket Francavilla, restando nella città degli imperiali per 3 stagioni, conquistando da protagonista la promozione in Serie C Gold.

Nella stagione 2019/2020 viene scelto per guidare in cabina di regia il dream team del Basket Cerignola in C Silver, con 13,1 punti di media ed un record di 20 vittorie in 21 gare, con la promozione sfumata solo per colpa dell’interruzione a causa del Covid.

L’annata successiva il trasferimento a Molfetta, sponda Virtus, in un’altra squadra che lo sceglie per vincere il campionato, come puntualmente avviene, fermandosi al secondo turno degli spareggi nazionali, a un passo dal conquistare la Serie B.

Due anni fa il trasferimento lontano da Puglia, nella C Gold lombarda, a Mazzano in provincia di Brescia: nelle due stagioni con la maglia della New Best Basket oltre 11 punti di media, prima della chiamata della Dinamo.

Emanuele Calò farà il suo esordio domani, domenica 19 febbraio, nella sfida esterna contro il fanalino di coda Juve Trani. Palla a due alle ore 17:30 con diretta streaming su www.facebook.com/dinamobrindisi.

Si ringraziano la società New Best Basket Mazzano, Luigi Continolo e l’agenzia IAM per la collaborazione ed il buon esito della trattativa.