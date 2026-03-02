Basket – Colpo esterno della Dinamo Brindisi: Rende espugnata 76-68

La Dinamo Brindisi espugna il campo del Bim Bum Basket Rende con il punteggio di 76-68 e conquista la seconda vittoria consecutiva, ritrovando il successo lontano dalle mura amiche e mettendo in cassaforte due punti pesantissimi in ottica classifica. Un’affermazione di grande valore che consente ai biancoazzurri di restare stabilmente nei piani alti. Prestazione corale e di carattere per la squadra di coach Cristofaro, capace di reagire a un avvio complicato e di ribaltare l’inerzia su un campo difficile, contro un avversario mai domo e in partita fino agli ultimi possessi. Quattro i giocatori in doppia cifra – Costabile, Stankovic, Gonzalez e Sapiega – ma determinanti anche gli 8 punti di Greco e la prova di sostanza di capitan Pulli (7 punti e 10 rimbalzi, di cui 6 offensivi).

Coach Cristofaro parte con il consueto quintetto formato da Gonzalez, Stankovic, Sapiega, Di Ianni e Pulli, ma l’impatto è tutto di marca calabrese: Rende scappa subito sul 12-2 dopo quattro minuti, approfittando delle difficoltà iniziali degli ospiti. L’ingresso di Costabile e del recuperato Cissè porta energia e intensità, ma il primo quarto si chiude sul 22-12 per i padroni di casa. Nel secondo periodo cambia l’inerzia. Gonzalez sblocca il proprio tabellino con la prima tripla di serata e, con 7 punti consecutivi, guida la rimonta insieme al concreto apporto di Greco. La Dinamo alza ritmo e intensità, trovando un parziale da 29 punti che ristabilisce l’equilibrio. Il primo vantaggio ospite arriva con il gioco da tre punti di Pulli, prima della nuova replica locale. Il canestro di Costabile manda le squadre all’intervallo in perfetta parità (41-41).

Nella ripresa la Dinamo prende progressivamente le redini del match. Sapiega si carica la squadra sulle spalle con 11 punti nel secondo tempo e un eccellente 3/4 dall’arco, firmando il massimo vantaggio sul +6 (52-58). Rende, trascinata da Yeyap e Usai, resta agganciata e il terzo quarto si chiude sul 56-58 per i biancazzurri. L’ultimo periodo è quello della maturità. La tripla centrale di Costabile apre la frazione decisiva, seguita dalle penetrazioni di Gonzalez e Stankovic e dalla bomba di Sapiega che valgono il 62-71 a quattro minuti dalla sirena. Cavalieri prova a riaprire i giochi, ma è ancora Stankovic, in penetrazione, a sigillare definitivamente il successo biancoazzurro.

L’appuntamento è ora fissato per sabato 7 marzo alle 18:00 con la sfida alla Climaway Basket Monopoli al PalaZumbo.

Bim Bum Basket Rende – Dinamo Basket Brindisi 68-76 (22-12; 41-41; 56-58; 68-76)

Bim Bum Rende: Usai 7, Diakhate 6, Cavalieri 19, Lucadamo 3, Boccasavia 11, Cagnacci 14, Schifeo, Yeyap 8, Cerchiaro ne. Coach: Carbone.

Dinamo Brindisi: Greco 8, Costabile 11, Stankovic 17, Mazzeo, Pulli 7, Gonzalez 13, Di Ianni 4,

Sapiega 14, Cissè 2. Coach: Cristofaro Arbitri: Barbagallo-Daniele