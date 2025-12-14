Facebook Instagram
Basket. Crollo della Valtur contro Bergamo

Dopo 5 vittorie consecutive la Valtur Brindisi inciampa nettamente sul campo di Monza, perdendo contro Bergamo per 95 a 80.
Un po’ sottotono tutti i giocatori di coach Bucchi. Si salvano solo a tratti Copeland e Miani. Squadra fisicamente molto debole. Impalpabile questa volta anche il leader Cinciarini, molto in ombra in terra lombarda. Ha perso anche Verona in vetta, ma vincono Pesaro e Cividale. Ma la squadra di Bucchi e’ in attesa del recupero di mercoledì prossimo, quindi non può tornare in vetta. In avvio Brindisi schiera Cinciarini, Copeland, Esposito, Radonjic e Vildera. Risponde Bergamo con Williams, l’ex Harrison, Loro, Bogliatdi e l’ex Udom. Primo quarto con tanto spettacolo e con gli attacchi che sivrastano le difese avversarie. Punteggio alto gia’ dai primi minuti. Brindisi piazza subito un 5 a 0, ma Bergamo risponde con un 7 a 0. E’ il festival del tiro da tre punti con Miani per Brindisi e Loro per i lombardi. Al primo intervallo 27 a 26 per i padroni di casa. Nel secondo quarto la Valtur attua una difesa più aggressiva e blocca i terminali offendivi do Bergamo. Copeland e Miani danno a Brindisi il massimo vantaggio di 10 punti. Ma poi la Valtur sbanda e si vede recuperare punto di punto fino alla parità’. A metà’ gara 47 pari. Nel terzo quarto viene fuori meglio dallo spogliatoio Bergamo che raggiunge un buon vantaggio. Ma la squadra di Bucchi non si abbatte e recupera. All’ultimo intervallo Bergamo avanti per 69 a 66. Nell’ultimo quarto Bergamo vuole dare la spallata decisiva al match raggiungendo un vantaggio di 10 punti. Brindisi non riesce a leggere al meglio le disposizioni difensive. Time out Bucchi. La squadra a colloquio con Bucchi. Al rientro in campo la squadra biancazzurra piazza un parziale di 4 a 0. Time out Bergamo. Ma Brindisi sembra più organizzata in campo e recupera punto su punto. A metà tempino il vantaggio dei lombardi e’ solo di 4 punti. Ma tra i lombardi c’è’ un giocatore fenomenale nel tiro da 3 punti. Si chiama Andrea Loro che con due triple consecutive ricaccia indietro di 10 punti i pugliesi. Brindisi va in confusione e crolla, mentre Bergamo dilaga. Alla fine i padroni di casa vincono per 95 a 80. Migliori in campo Copeland con 24 punti e Miani con 16 per Brindisi, mentre per Bergamo ottimo Loro con 30 punti (7/9 da tre punti) e Harrison con 20 punti. Brindisi torna in campo mercoledì sera, in trasferta, sul campo di Rieti, per recuperare la gara rinviata per gli impegni di Mouaha con la sua Nazionale.

