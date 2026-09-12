Basket – D’Attis (Fi): “Ottima la notizia dell’ingresso in società di Carlo Rubini”

Ecco cosa scrive l’on. Mauro D’Attis:

L’ingresso nella società New Basket Brindisi di Carlo Rubini è una ottima notizia sulla quale Nando Marino lavora da un po’ di tempo.Nando Marino, Mino e ora Carlo hanno tutto il sostegno che serve per integrare il progetto societario.Grazie anche Giuseppe e Roberto Pagliara, titolari di Valtur, main sponsor della squadra.Sono certo che presto riusciremo, tutti assieme, a dare importanti novità.Un buon inizio, intanto, è abbonarsi e sostenere la Valtur Brindisi. Io l’ho già fatto