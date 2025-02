Basket – Dinamo Brindisi a testa alta ma la Viola Reggio Calabria passa al PalaZumbo

In un PalaZumbo gremito e caloroso, la Dinamo Brindisi manca ancora l’appuntamento con la prima vittoria nei Play-In Gold, cedendo il passo alla Redel Viola Reggio Calabria per 75-80 al termine di una gara avvincente e combattuta fino agli ultimi istanti. Prestazione da incorniciare per Daniel Datuowei, autore di una prova da season-high con 27 punti e 7 rimbalzi, sfiorando la doppia- doppia.

La Dinamo parte forte con un parziale di 6-0, ma gli ospiti reagiscono prontamente, ribaltando la situazione e chiudendo la prima frazione sul 11-17, approfittando delle difficoltà offensive dei padroni di casa. Il secondo quarto è tutto di marca biancazzurra: il duo Stonkus-Datuowei prende il controllo della gara, portando la Dinamo prima al pareggio sul 26-26, poi al sorpasso. Grazie a un super parziale di 31-18, i brindisini allungano fino al +7, chiudendo il primo tempo sul 42-35.

Nella ripresa, la Dinamo tocca il massimo vantaggio con un’altra giocata di Stonkus, ma la Viola rientra in campo con maggiore determinazione. Al 25’, Dell’Anna firma il controsorpasso sul 44- 46, e tre triple consecutive degli ospiti regalano loro il massimo vantaggio. La sfida resta in equilibrio fino al 58-59 di fine terzo quarto. Nell’ultima frazione, la maggiore compattezza della Viola fa la differenza. Paulinus segna canestri pesanti, mentre la Dinamo risponde con carattere fino al 71-71. Nel finale, però, è ancora Paulinus a chiudere definitivamente i conti, regalando la vittoria agli ospiti con il punteggio di 75-80.

Nonostante la sconfitta, la Dinamo Brindisi esce a testa alta tra gli applausi del pubblico presente. Ora l’attenzione si sposta sulla prossima sfida: appuntamento domenica 2 marzo alle ore 18 sul campo della Virtus Matera.

Dinamo Basket Brindisi – Redel Viola Reggio Calabria 75-80 (11-17, 42-35, 58-59, 75-80)

Dinamo Brindisi: Greco, Epifani 5, Montanile, Datuowei 27, Stonkus 25, Calò 5, Taurisano, Di Ianni 11, Delvecchio, Beltadze 2 – All. Cristofaro

Viola Reggio Calabria: Idiaru 8, Ani 12, Paulinus 15, Simonetti 10, Boniciolli, Marinelli, Cessel 4,

Donati 4, Dell’Anna 24, Mbenza 3 – All. Cadeo

Arbitri: Anselmi di Ruvo di Puglia (Ba) – Procacci di Corato (Ba)