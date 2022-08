BASKET – DINO BOCEVSKI IN PRESTITO ALLA HAPPY CASA

DINO BOCEVSKI IN PRESTITO ALLA HAPPY CASA

Happy Casa Brindisi comunica di aver rilevato, in prestito dalla Stella Azzurra Roma, l’atleta classe 2003 Dino Bocevski.

Ala di 205 cm per 86 kg, di origini serbo-macedoni, è un prodotto del settore giovanile Stella Azzurra Roma a partire dalla leva Under 14. Nel corso degli anni ha maturato esperienza in campionati professionistici di C-Silver, C-Gold Lazio e Serie B Nazionale. Nelle ultime stagioni ha partecipato all’International Junior Tournament e all’Adidas Next Generation Tournament, eventi in cui si sfidano i migliori giovani talenti della pallacanestro giovanile europea.

Dino sarà a disposizione dello staff tecnico della prima squadra per l’intera stagione sportiva.