BASKET – DODICESIMA VITTORIA CONSECUTIVA PER LA DINAMO LIMONGELLI

Dodicesima vittoria consecutiva per la Limongelli Dinamo Brindisi: espugnato anche il difficile campo del Monopoli

La Limongelli Dinamo Basket Brindisi continua a macinare vittorie e mantenere il primato della classifica nel campionato di Serie C Silver: nel match valido per la 8° giornata di ritorno la squadra allenata da coach Antonio Cristofaro ha superato, in trasferta, la Bricocasa Monopoli per 59-77.

Una vittoria per nulla scontata contro una delle squadre meglio allestite del campionato e che detiene la seconda miglior difesa del girone, con soli 61 punti di media punti subiti nelle partite casalinghe: l’attacco brindisino, tuttavia, è riuscito a colpire nel segno con 77 punti realizzati.

Con la solita ferocia e concentrazione la squadra capitanata da Brizio Rollo è scesa in campo nel primo quarto imponendo la propria forza: Kibildis, ancora “on fire” dal finale di Lecce, infila nuovamente 4 bombe in 10 minuti, Staselis è un fulmine e segna 13 punti, Caloia in difesa è un mastino “battipagliese”. Monopoli accusa il colpo e così il tabellone segna 10-27 alla prima sirena.

La reazione dei padroni di casa non tarda ad arrivare: le tante frecce all’arco di coach Romano (Olocco, Lasorte, Brunetti e Manchisi) vanno a segno ripetutamente nel canestro ospite, con il solo Scivales che da respiro all’attacco brindisino e con il primo tempo che si chiude sul 31-38.

Gli ospiti, al rientro dagli spogliatoi, cambiano nuovamente padrone al match: Pulli, protagonista del match con una doppia-doppia da 10 punti e 14 rimbalzi, e Martino – insieme alla coppia Kibildis/Staselis – infliggono un terribile parziale che riporta la Dinamo in vantaggio di 21 lunghezze al 30’, sul 40-61.

Partita tutt’altro che finita nell’ultimo quarto: la formazione barese, trascinata in attacco dall’esperto playmaker Lasorte e con una difesa a tutto campo asfissiante, mette in difficoltà gli ospiti, riportandosi sotto nel punteggio ma sono i canestri di Pellecchia, Martino e Pulli a segnare la reazione della Limongelli, che negli ultimi minuti di gara allunga fino al +18 finale, vincendo così 59-77.

Ennesima prova di forza per la Limongelli Dinamo Basket Brindisi che vince ancora, e bene, contro una formazione temibile e con tanti ottimi giocatori: merito di giocatori, tecnici e dirigenti che ogni giorno si allenano con concentrazione e senza mai sentirsi appagati da una vittoria ma, anzi, con sempre più voglia di tornare in campo per giocare, divertirsi e provare a vincere ancora.

Sabato 19 marzo alle ore 18:00, dopo due trasferte consecutive, finalmente si torna al PalaZumbo di Via dei Mille a Brindisi per affrontare il Barletta Basket: ingresso gratuito con super green e mascherina FFP2.

Questa squadra merita un palazzetto gremito per supportare il fantastico percorso fatto fino ad ora e per continuare a vivere questo sogno tutti insieme!

Bricocasa Monopoli – Limongelli Dinamo Basket Brindisi 59-77 (10-27, 31-48, 40-61, 59-77)

Monopoli: Loprieno, Bruni, Bernanrdi, Machisi 19, Vitanov 3, Lasorte 15, Lamanna, Olocco 10, Brunetti 12, Vacca – All. Romano

Dinamo Brindisi: Greco, Staselis 19, Epifani, Pellecchia 4, Rollo, Pulli 10, Caloia 2, Labate, Mazzeo, Martino 12, Scivales 6, Kibildis 24 – All. Cristofaro

Arbitri: Laterza di Mola di Bari (BA) e Dibenedetto di Barletta (BT)