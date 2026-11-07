Basket – Domani la Polisportiva Bozzano fa il suo esordio a Brindisi!

La Polisportiva Bozzano Brindisi, finalmente, fa il suo esordio casalingo nel campionato di Serie C, campionato dal quale mancava da più di un decennio e che quest’anno sarà un attendibile banco di prova per la “cantéra” biancazzurra. Dopo il larghissimo successo (88-38) nella prima giornata in quel di Gallipoli, le ragazze di coach Rosaria Balsamo torneranno sul parquet amico del PalaMelfi in via Ruta (palla a due domenica alle 11) contro la Pallacanestro San Vito. Un derby tutto da vivere, anche perché le biancoverdi ospiti puntano a diventare la mina vagante del torneo. La Polisportiva Bozzano del presidente Antonio Manfreda e la sua vice Cristina Carone, è un gruppo ben amalgamato da cestiste esperte che hanno giocato anche tra i professionisti, e ragazze non ancora maggiorenni che sono attenzionate da molte società di categoria superiore. Il sodalizio biancazzurro è l’unico rappresentante del capoluogo, un motivo di orgoglio e uno stimolo in più per gremire l’impianto al rione Casale e rivedere il basket regionale di alto livello a queste latitudini. Gli obiettivi sono di far crescere le ragazze più giovani che in questi anni hanno svolto tutta la trafila a livello Under, e soprattutto inserire mano a mano le tante 2010, 2011 e 2012 reduci da un ciclo di successi nei campionati regionali e interregionali: “C’è molta emozione per questo esordio interno – afferma coach Balsamo -, questo campionato sarà una vetrina per molte ragazze che finora si sono cimentate nei tornei giovanili, e ora avranno una chance importante per confrontarsi a uno step più alto. Aver riportato la Serie C in città è già un bel risultato, e questo gruppo merita di essere seguito”. Tra le quattro “chiocce” figura Valentina Siccardi, pluriscudettata campionessa italiana e presenza fissa nella nazionale azzurra, che ha deciso di rimettersi in gioco per far crescere questo progetto partito cinque anni fa, e che ora consente di trattenere in loco i migliori talenti sfornati dalle sapienti lezioni tattiche e tecniche di Rosaria Balsamo.