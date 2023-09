BASKET – DOMANI LA PRESENTAZIONE DELLA DINAMO BRINDISI

Martedì 26 settembre alle ore 18:00, nella splendida location della Sala Capitello di Palazzo Granafei-Nervegna, la Brain Dinamo Brindisi presenterà alla città la squadra, lo staff e gli sponsor della stagione 2023/2024, la prima e storica in Serie B Interregionale.

Alla presenza di autorità civili e sportive, la società intende rafforzare il forte legame con la città di Brindisi che attraverso tifosi e appassionati segue e sostiene da ormai 9 anni il progetto e il sogno della Dinamo Brindisi, seconda squadra di pallacanestro per importanza del capoluogo.

La presenza del Capitello della Colonna Romana e una location straordinaria quale Palazzo Granafei-Nervegna rappresentano il luogo migliore per iniziare al meglio la prossima stagione sportiva, la prima in Serie B Interregionale, che corrisponde al quarto campionato nazionale di pallacanestro.

Un’occasione da non perdere per appassionati e tifosi prima dell’esordio in campionato sabato prossimo, 30 settembre, contro la gloriosa Scandone Avellino: vi aspettiamo tutti per dare la giusta carica e trasmettere l’entusiasmo necessario alla nostra squadra per lottare tutti insieme in questa nuova e speciale stagione!