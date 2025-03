Basket – Domenica derby pugliese tra Hdl Nardò e Valtur Brindisi

Il secondo derby stagionale tutto pugliese tra Nardò e Brindisi catalizzerà le attenzioni del trentaduesimo turno del campionato di Serie A2 2024/25. Una sfida importante e cruciale per il prosieguo della regular season di entrambe le contendenti che lottano per obiettivi differenti ma con la stessa energia e intensità.

Nella partita di andata al PalaPentassuglia disputata il 27 ottobre 2024, HDL Nardò conquistò la vittoria con il punteggio di 63-76. Un match in cui la Valtur si spense in un secondo tempo da 25 punti con 3/16 al tiro dalla distanza, permettendo agli ospiti di volare sulle ali dell’entusiasmo e aggiudicarsi meritatamente la contesa in palio. Cinque uomini in doppia cifra per la squadra di coach Dalmonte, capace di azzannare la partita nel momento clou, mentre dal lato brindisino non bastò la migliore prestazione di Laquintana da 15 punti a referto.

Le parole di coach Piero Bucchi: ”Un derby è sempre una partita particolare che sfugge a tutti i pronostici. La squadra vuole tornare alla vittoria e farà di tutto per regalare questa gioia ai nostri tifosi che saranno presenti come sempre numerosi e calorosi. Lotteremo e combatteremo tutti uniti, ci sono in palio due punti importanti. Sarà un match molto duro, dovremo essere bravi ad approcciarlo nel modo corretto e limare tutti i dettagli fondamentali”.

Ex della partita Antonio Iannuzzi, attuale capitano della squadra neretina, è stato un giocatore biancoazzurro nella stagione 2019/20 in Serie A collezionando due presenze in Supercoppa Italiana e tredici partite disputate in LBA; Marco Giuri, atleta nato a Brindisi, protagonista in canotta biancoazzurra nella stagione 2011/12 della vittoria di Coppa Italia di Serie A2 e promozione in massima serie. Dopo cinque anni il ritorno alla NBB per la stagione 2017/18 alla media di 7.2 punti a partita.

Palla a due in programma domenica 9 marzo alle ore 18:00 al Pala San Giuseppe Convertino a Lecce.

Non prenderanno parte alla partita gli atleti Niccolò De Vico, sottoposto ad intervento chirurgico di sutura del menisco laterale del ginocchio destro, e Giovanni Vildera, i cui esami strumentali hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale della coscia destra.

Il match Nardò-Brindisi sarà proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass domenica pomeriggio a partire dalle ore 18:00. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick. Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio.

La partita sarà trasmessa in differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner biancoazzurro.