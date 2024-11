Basket – doppia trasferta per la Valtur. Arletti: “Restare uniti per dare una svolta alla stagione”

PALLA A DUE DOMENICA 3 NOVEMBRE ORE 18:00 ALLA BALTUR ARENA DI CENTO IN DIRETTA SU LNP PASS.

Per la terza volta in un mese, dall’inizio del campionato di Serie A2, la Valtur Brindisi sarà alle prese con un doppio turno esterno programmato all’interno del proprio calendario da sei partite in trasferta nelle prime nove giornate di regular season.

La squadra biancoazzurra farà i bagagli e lascerà Brindisi nel pomeriggio di sabato 2 novembre, in vista del primo incontro previsto domenica a Cento, e farà ritorno a casa nella serata di giovedì 7 novembre, all’indomani del match di Cremona. Un vero tour de force da nord a sud della nostra penisola.

Cento e Brindisi condividono la penultima posizione dell’attuale classifica, figlia di una sola vittoria ottenuta finora da entrambe le squadre. La Valtur in casa contro Forlì alla quarta giornata con il punteggio di 82-63, la Banca Sella all’esordio stagionale casalingo contro Livorno per 83-72, reduce dunque da un ruolino di marcia negativo di sei sconfitte consecutive.

Queste le parole dell’atleta della Valtur Brindisi, Gianmarco Arletti: “Vogliamo iniziare a dare una svolta alla nostra stagione, finora senza alcun dubbio al di sotto delle aspettative. Ci siamo preparati bene in questa settimana al doppio impegno in trasferta, in allenamento è aumentata l’intensità avendo avuto finalmente a disposizione più giorni consecutivi da dedicare alla preparazione della partita. Dobbiamo affrontare una partita alla volta per scalare la classifica e ribaltare l’inerzia di una prima parte di stagione che non ci soddisfa e non ci dà giustizia del duro lavoro svolto anche in condizioni di emergenza. Serve più costanza nell’esprimere una buona pallacanestro in attacco e in difesa nei quaranta minuti di gioco. A Cento troveremo un ambiente caldo, sarà importante eseguire quanto preparato dallo staff tecnico e stare uniti nei momenti di avversità”.

Il match Sella Cento-Valtur Brindisi sarà proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass domenica pomeriggio a partire dalle ore 18:00. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio. La partita sarà trasmessa in differita lunedì sera ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner NBB.