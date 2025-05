Basket DR2/M – HS Carovigno Basket, atto finale contro la MGBA Castellaneta

Domenica 18 maggio al Pala Fernando Prima la squadra di coach Leuzzi si gioca l’accesso alla Divisione Regionale 1: i rossoblù affrontano i tarantini, dominatori del Girone B. Grande attesa per una sfida che promette intensità, pubblico delle grandi occasioni e basket di altissimo livello.

Carovigno si prepara a vivere l’ultima, decisiva sfida della stagione. Sarà la Magna Grecia Basket Academy di Castellaneta l’avversaria dell’HS Carovigno Basket nella finale che mette in palio la promozione in Divisione Regionale 1. I tarantini arrivano alla sfida forti di una stagione straordinaria: 16 vittorie su 16 nella regular season del Girone B e un bilancio complessivo di 20 successi e una sola sconfitta, maturata solo in Gara 2 della finale contro Noicattaro.

La squadra allenata da Slavko Djukic si distingue per il suo equilibrio tra attacco e difesa, con una media di 71 punti segnati e appena 51 subiti. In campo si affida a un gruppo giovane ma già collaudato.

Per i rossoblù di coach Leuzzi sarà determinante controllare il ritmo, proteggere il tabellone difensivo e sfruttare l’esperienza nei finali punto-a-punto. Il pubblico del Pala Fernando Prima, già sold-out nella semifinale, sarà ancora una volta chiamato a sostenere la squadra in una sfida che si preannuncia infuocata.

L’altra finale regionale sarà Eurobasket Foggia – Basket Noicattaro, ma tutti gli occhi saranno puntati su Carovigno, dove andrà in scena il match decisivo: domenica 18 maggio. I dettagli relativi a biglietti e accesso all’impianto saranno comunicati a breve tramite i canali ufficiali della società.