Basket DR2/M – L’HS Carovigno è in finalissima. Rimonta da -16 e Lupa Lecce battuta anche in Gara 2

Vittoria epica nella tana della Lupa Lecce: -16 ribaltato e 18 su 18 per i rossoblù. Ora manca solo l’ultimo passo per il salto in DR1.

Il sogno continua e si fa sempre più concreto. L’HS Carovigno Basket ha scritto una pagina memorabile della propria stagione, conquistando la vittoria del Girone C del campionato DR2 Puglia e accedendo alla finalissima. Dopo la netta affermazione in gara 1, i rossoblù hanno completato l’opera sabato scorso nella tensostruttura CONI di Santa Rosa, superando nuovamente – e stavolta in rimonta – la Pallacanestro Lupa Lecce.

Un pomeriggio infuocato, in tutti i sensi: sotto anche di 16 punti nel primo quarto, i ragazzi di coach Leuzzi hanno reagito con carattere, grinta e un cuore enorme, ribaltando il match e chiudendo la serie sul 2-0. Una rimonta da brividi, arrivata nonostante l’assenza pesante di Sandoval (squalificato), in un contesto ambientale reso ancora più ostico dal caldo torrido e dalle condizioni di gioco ben lontane dagli standard di una semifinale.

Ma la forza del gruppo ha fatto la differenza: già nel secondo quarto l’HS Carovigno era rientrata in partita, andando al riposo avanti di un punto. Il secondo tempo è stato un crescendo rossiniano: difesa asfissiante, energia su ogni possesso e break decisivo tra terzo e quarto periodo. Monumentale Lescot con 23 punti, determinanti anche Poska (16), Sanchez (13) e Iaia (10). A referto anche Guadalupi (8), Monna (7), Proto (4) e Piliego (2).

Un ruolino di marcia da missione compiuta (quasi): 14 vittorie su 14 in regular season, 4 su 4 nei playoff. Numeri che parlano chiaro: questa squadra è stata costruita per vincere, e lo ha dimostrato in ogni singola partita. Merito di coach Leuzzi e del suo staff, ma anche del lavoro certosino del direttore sportivo Luigi Greco e dell’intera dirigenza carovignese.

Un ultimo ostacolo verso l’obiettivo

Ora lo sguardo è puntato verso l’ultimo grande appuntamento: la finalissima per la promozione in DR1. A contendersi il titolo saranno le quattro migliori squadre della DR2 Puglia. HS Carovigno e Foggia Basket si sono già qualificate come teste di serie, grazie al percorso netto compiuto nei rispettivi gironi. A completare il quadro ci saranno Castellaneta e Noicattaro: una delle due sfiderà i rossoblù in semifinale incrociata, secondo sorteggio.

Due saranno le promosse. Il Carovigno ha dunque un’occasione storica per chiudere con un trionfo il proprio cammino perfetto. Una nuova battaglia attende i ragazzi, ma il messaggio è chiaro: questa squadra non ha paura di niente.

Un presidente entusiasta e una città che sogna

A guidare questo progetto con orgoglio e passione è il presidente Vincenzo Carlucci, che a fine gara ha commentato: «È una gioia immensa. Stiamo vivendo una stagione incredibile e vedere il palazzetto pieno, il calore dei nostri tifosi anche lontani da casa e l’impegno dei ragazzi è la ricompensa più grande. Non ci sentiamo arrivati, vogliamo continuare a sognare e portare il nome di Carovigno ancora più in alto.»

La città è pronta a spingere la squadra verso l’ultimo passo. La storia è lì, a un tiro da tre.

TABELLINI – GARA 2

HS Carovigno Basket:

Sanchez 13, Piliego 2, Lescot 23, Iaia 10, Poska 16, Monna 7, Proto 4, Guadalupi 8, Ranieri, Tina, Marraffa, Zito.

Coach: Leuzzi – Assistenti: Lococciolo, Menzione

Pallacanestro Lupa Lecce:

Pinto 11, Casavola 4, Leopizzi 4, De Nunzio 5, Cataldo 12, Salerno 1, Zezza 9, Marcianò 21, De Giovanni, Bertero, Schito, Medico.

Parziali: 23-14 / 13-23 / 18-27 / 13-19