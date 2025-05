Basket DR2/M – Vittoria sofferta ma fondamentale: Il Carovigno la spunta di soli due punti contro il Castellaneta ed è promozione

Grandissimo successo per il Carovigno Basket 2023 ASD che ha conquistato la promozione in Divisione Regionale 1 vincendo la decisiva Gara 2 della finale playoff. Domenica 25 maggio 2025, al Palanera di Matera, i ragazzi di coach Leuzzi hanno superato la Magna Grecia Basket Academy di Castellaneta con un soffertissimo 62-60. Una vittoria di squadra che ha coronato un percorso incredibile: 20 partite su 20 vinte, un filotto perfetto che ha spinto Carovigno nella categoria superiore.



Gli uomini di Djukic hanno puntato tutto su un gioco fisico e aggressivo, spesso al limite della regolarità, trovando un arbitraggio piuttosto permissivo. Nonostante queste difficoltà, l’esperienza e la qualità tecnica degli uomini di coach Leuzzi hanno fatto la differenza nei momenti cruciali.



Da segnalare diversi errori insoliti nei tiri da tre punti e nei liberi per i rossoblù, che hanno reso la gara ancora più complicata. Alla fine, però, la squadra meglio attrezzata ha avuto la meglio, regalando un’altra gioia ai tifosi.

Al ritorno in paese, il successo è stato celebrato con entusiasmo, con cortei e festeggiamenti che hanno coinvolto l’intera comunità.

Con questa vittoria, Carovigno ha coronato un sogno e si prepara ora a vivere la prossima stagione in Divisione Regionale 1.